Ein verzauberter Adventskalender beschert der kleinen Julia magisch Abenteuer – und einige Lektionen fürs Leben. Das Stück feiert am Staatstheater Saarbrücken am Sonntag, 13. November, 11 Uhr, im Großen Haus Premiere.

Julia kann es kaum erwarten. Sie wartet auf ihre Mutter mit den Adventskalendern – natürlich hofft sie auch auf die Schokolade, klar. Doch nur ihr Bruder bekommt einen mit Schoko. Sie „nur“ einen mit Bildern. Enttäuscht verzieht sie sich in ihr Zimmer. Doch an Mitternacht vor dem 1. Dezember riskiert sie einen Blick hinter das erste Fensterchen. Plötzlich passiert es: Da bewegt sich etwas und – schwups – ist sie vor lauter Staunen schon in die Kalenderwelt hineingeschlüpft, wo sie Erfinder Jakobus Jammernich, der Fee Melissa, einem Riesen und Prinz Harry dem Hässlichen begegnet, die alle auf ihre Hilfe setzen, um Leo den Lügner loszuwerden. Das zauberhafte Abenteuer nach Cornelia Funke für Kinder ab sechs Jahren beginnt ...

„Hinter verzauberten Fenstern“ – Premiere: So 13.11., 11 Uhr, Saarbrücken, Staatstheater, Großes Haus, Restkarten: 0681 3092-486