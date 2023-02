Absurde Wortwitze, unmögliche Kostüme, glänzende Mimik und endlose Schachtelsätze: Seit mehr als 30 Jahren treten Volker Heißmann und Martin Rassau zusammen auf – und auch auf der aktuellen Tour bleibt sicher kein Auge trocken.

Sie sind im eigenen Theater ebenso zu Hause wie auf den deutschen Bühnen (ob nun in der Olympiahalle München, dem Ohnsorgtheater Hamburg, der Stadthalle Wien oder aber im Gemeindesaal von Strullendorf), im Radio oder im Fernsehen. Dabei schlüpfen sie in jede Menge verrückter Rollen – vom großspurigen Kulturreferenten über den aufgeblasenen Kritiker oder die liebestolle Garderobiere bis zum zerstreuten Kartenabreißer und viele andere irrwitzige Charaktere mehr. Insbesondere in ihren Paraderollen als die betagten Witwen „Waltraud und Mariechen“ oder als kleinbürgerliche Familie Kaltengruber machen sie sich über die Widrigkeiten des Lebens lustig, sagen Dinge, woran sich ein Normalbürger mittelschwer verschlucken würde – und halten so dem Volk den Spiegel vor.

Begnadete Verwandlungskünstler

In ihrem aktuellen Programm ballen die beiden „wohl beliebtesten fränkischen Komödianten“ (so die Eigenwerbung) nicht nur das Beste aus 40 gemeinsamen Jahren: Die begnadeten Verwandlungskünstler haben einmal mehr unseren bisweilen absurden Alltag genau beobachtet – und ihre Erkenntnisse in jede Menge Spitzfindigkeiten gegossen. Dabei brillieren sie wie gewohnt mit komödiantischen Kapriolen und schwungvollen Sketchen in einer temporeichen und heiteren Spaßrevue.

Musikalisch wird’s natürlich auch, wenn Heißmann Evergreens und Schlager auf seine einzigartige Weise interpretiert.

Heißmann & Rassau: „Ausgelacht“ – Di 23.5., Deidesheim, Stadthalle; Mi 24.5., Ramstein-Miesenbach, Congress Center; Do 25.5., Sinsheim, Stadthalle; Fr 26.5., Limburgerhof, Kleine Komödie (10 Prozent Rabatt mit der RHEINPFALZ-CARD); Sa 27.5., Annweiler, Hohenstaufensaal; alle 19.30 Uhr; Karten: www.reservix.de