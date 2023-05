„Emma, die Ente, die ewig verpennte“ oder „Raffi, die Giraffe“ – Herr H singt gern über Tiere, wie seine Freunde wissen. Neuigkeiten hat er zudem im Gepäck, wenn er am Sonntag, 18. Juni, in der Kammgarn in Kaiserslautern ein Konzert gibt.

Hinter dem Künstlernamen Herr H verbirgt sich Simon Horn, der inzwischen selbst Vater geworden ist. Zuletzt hatte er das Album „Kinderlieder – umgedacht und neu gemacht“ veröffentlicht, für das er unter anderem Volkslieder wie „Auf einem Baum ein Kuckuck saß“ und „Bi-Ba-Butzemann“ bearbeitet hatte. Die Lieder erhielten, von der modernen Instrumentierung abgesehen, teils auch inhaltlich einen anderen Dreh als im Original.

Neues Album erscheint im Juni

Das neue Herr H-Album trägt den Titel „Meine Mütze und ich“ und spielt damit auf sein liebstes Modeaccessoire an. Musikalisch gesehen treffen laut Ankündigung Klänge aus den 1980er-Jahren auf lässigen Rap, Elektrobeat auf Pop- und Rockelemente. Herr H, der für die neuen Lieder wieder mit Produzent und Songschreiber Herr W (Jonathan Walter) zusammengearbeitet hat, greift Kinder- und Familienthemen auf, so auch die Wünsche, die der Nachwuchs ans Leben hat („Abrakadabra“). Die erste Single, die ausgekoppelt wird, handelt vom Fahrradfahren („Baller mit meinem Rad“).

Millionen Streams

In nun zehn Jahren als Kinderliedermacher hat Herr H laut einer Mitteilung zum neuen Album weit mehr als 100 Millionen Streams gezählt und mehr als 100 Lieder veröffentlicht. Simon Horn ist ausgebildeter Grundschullehrer und wuchs in Lippstadt schon mit viel Musik auf – sein Vater ist der sehr erfolgreiche Sänger Reinhard Horn.

Info

Herr H, Konzert für Familien mit Kindern ab etwa 3 Jahren, So 18.6., Beginn: 11 Uhr, Kammgarn (Cotton-Club), Info zum Kartenvorverkauf unter kammgarn.de