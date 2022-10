Nach dem Erfolg von „Queen at the Castle“ gibt es jetzt eine neue Dinner-Show auf dem Heidelberger Schloss: „Abba at the Castle“. Eine neu formierte Abba-Tribute-Band präsentiert Hits zum Feinschmecker-Menü von Spitzenkoch Martin Scharff.

„Viel Glitzer, Discokugeln, eine großen Beamer-Leinwand, Lichtshow und die großartige Live-Musik werden die Gäste in die Disco-Zeit zurückversetzen“, sagt Peter König, musikalischer Direktor der Show, der dazu ermuntert, im passenden Outfit zu kommen. Als Showmaster führt Jorgos Katsaros durch den Abend. Der gebürtige Grieche ist seit über zwei Jahrzehnten auf der Bühne zu Hause und Mitglied im Magischen Zirkel Deutschlands.

Vier-Gang-Menü mit passender Produktauswahl

Eine Hauptrolle spielt jedoch das Vier-Gang-Menü, das zur Show gereicht wird. Martin Scharff will seine Gäste wieder mit feiner Produktauswahl und handwerklicher Qualität begeistern. Seine kraftvollen Geschmackskompositionen sind passend zum Abend schwedisch angehaucht: „Wir werden zum Beispiel als Vorspeise die Fjordlachsforelle mit einem Senf-Kaviar und einem Kohlrabi-Birnensalat servieren. Und beim Dessert verarbeiten wir die für Schweden so typischen Moltebeeren“, sagt der Spitzenkoch, der 30 Jahre lang einen Michelin-Stern hielt. „Unsere hochwertigen Weine korrespondieren perfekt zum Menü, aber auch eine edle Auswahl an Longdrinks wird geboten ebenso wie Wasser und Kaffee.“

An Sicherheit und Komfort der Gäste gedacht

Scharff betont, dass man bei der Organisation auch an die Sicherheit des Publikums gedacht habe: Im 600 Quadratmeter großen Saal sorge die sechs Meter hohe Decke für viel Luft, was vor Viren schützen könne. Zusätzlich seien Luftreiniger im Einsatz, die auch über Nacht den kompletten Saal desinfizieren würden. Scharff weist auch auf „All inclusive-Tickets“ (159 bis 179 Euro) als Vorteil für die Gäste hin, die auf diese Weise keine versteckten Kosten befürchten müssten.

„Abba at the Castle“ – Premiere: Do 24.11., 19 Uhr, Heidelberger Schloss; Termine bis 21.1./Karten: www.heidelberger-schloss-gastronomie.de