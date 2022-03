Das Programm des Konzeptalbums „The Yiddish Cabaret“ führen die an der Einspielung mitwirkenden Künstler am Sonntag, 27. März, in einem der ersten Konzerte des Musikfestivals „Heidelbergers Frühling“ live auf.

„Varshe, a kleyn Pariz, belcante, sharmante“, gurrt die Frauenstimme im Tango-Takt. Hat man sich erstmal ein wenig eingehört, ist der jiddische Text leicht zu verstehen: Warschau, ein kleines Paris, pikant, charmant ... – so war es vor Hitlers Überfall auf Polen.

Fünf Varieté-Songs aus Warschaus jiddischer Kulturszene zwischen den Weltkriegen hat das Jerusalem Quartet 2019 zusammen mit der israelischen Sopranistin Hila Baggio eingespielt, in einer Bearbeitung des 1955 in der Ukraine geborenen Komponisten Leonid Desyatnikov. Von Werken der jüdischstämmigen österreichischen Komponisten Erich Wolfgang Korngold und Erwin Schulhoff flankiert, erwuchs daraus das Konzeptalbum „The Yiddish Cabaret“, dessen Programm die beteiligten Künstler nun in einem der ersten Konzerte des Musikfestivals „Heidelberger Frühling“ live aufführen.

Anspielungen auf Modetänze der 20er

Desyatnikovs schlicht „Jiddisch“ betitelter Liederzyklus reanimiert das jüdische Nachtleben im Warschau der 20er-Jahre auf originelle, unmittelbar packende Weise: Anspielungen auf zeittypische Modetänze wechseln mit zackigen Allegretto-Anfällen, die an Schostakowitsch erinnern; Folkloristisches im Schtetl-Ton à la „Anatevka“ verbindet sich mit urbaner Atmosphäre und grotesken Klangeffekten der Streicher. Dazu interpretiert Hila Baggio die Gesänge nicht nur mit angenehm schlankem Sopran, sondern auch mit viel Gespür für Sinn und Theatralik der Texte.

Schulhoffs „Fünf Stücke für Streichquartett“ von 1923 gehören zu den häufiger eingespielten Werken dieses Komponisten. Warum? Weil Schulhoff, der bereits 1942 dem Nazi-Terror zum Opfer fiel, hier fünf Tänze – Walzer, Furiant, Polka, Tango und Tarantella – ebenso frech wie hinreißend in die Moderne peitscht.

Korngolds zweites Streichquartett neu entdeckt

Korngolds zweites Streichquartett op. 26 ist dagegen eine weitere Entdeckung. Geschrieben 1933, ein Jahr, bevor der Komponist nach Hollywood aufbrach, wirkt es mit seinem tänzerischen Intermezzo, dem merkwürdig entrückten, in fahlen Flageoletttönen schwebenden Larghetto und dem Walzer-Finale irgendwie aus der Zeit gefallen: wie ein Abgesang auf die Welt von gestern.

Jerusalem Quartet, Hila Baggio: “The Yiddish Cabaret„ – So 27.3., 19.30 Uhr, Heidelberg, Aula der Alten Universität, Karten: heidelberger-fruehling.de, 06221 5840044