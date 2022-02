Nachdem er 2020 und 2021 abgesagt werden musste, soll der „Heidelberger Frühling“ dieses Jahr buchstäblich ein „Festspiel“ werden: ein Fest des kulturellen „Wiederzusammenfindens“, des sozialen Miteinanders, der Kunst und der Freiheit.

Ob es wie geplant gefeiert werden kann, wissen zum gegenwärtigen Zeitpunkt allenfalls die epidemiologischen Auguren. Das Programm dafür ist jedenfalls gepackt, und zwar ungemein dicht.

Allein acht Konzerte bündelt das Eröffnungswochenende. Darunter eine Aufführung von Pergolesis „Stabat Mater“ und weiterer Sakralmusik neapolitanischer Barockkomponisten unter Christophe Rousset in der Jesuitenkirche (Sa 26.3., 19.30 Uhr), ein mit Blechbläsern gewappnetes „Ritterturnier“ für Kinder (So 27.3., 14 Uhr) und „Yiddish Cabaret“ mit dem Jerusalem Quartet und der Sopranistin Hila Baggio (So 27.3., 19.30 Uhr). Bis zum Crossover-Finale am 24. April mit den Hanke Brothers, dem Porter Percussion Duo, der Combo Borsch4Breakfast und dem Audax-Saxophonquartett werden sage und schreibe 70 weitere Konzerte und Veranstaltungen folgen.

Hochkarätige Schwerpunkte

Einiges davon kondensiert in Schwerpunkten. „Lieder für das Jetzt“ ist eine vierteilige Konzertreihe überschrieben, die den Versuch unternimmt, Gegenwartslyrik und zeitgenössisches Kunstlied zueinander zu bringen. Hinter dem Format „Springboard“ verbergen sich Gesprächskonzerte mit spannenden jungen Musikern wie der französisch-ägyptischen Wahlberlinerin und Bratschistin Sindy Mohamed oder der britischen Saxophonistin und Radiomoderatorin Jess Gillam. Als „kammermusikalische Kulminationsphase“ innerhalb des Festivals sind die „Standpunkte“ (31.3. bis 3.4.) gedacht. Sie werden vom Pianisten Igor Levit kuratiert, der während des Corona-Lockdowns mit Twitter-Konzerten Furore machte und den Besuchern des „Frühlings“ nun „Entgrenzung“ bescheren will: mit Bach und seinen Bearbeitern Busoni und Liszt, mit Schostakowitschs 24 Präludien und Fugen, aber auch mit Kaikhosru Sorabjis „Sequentia Cyclica“, einem monumentalen, achteinhalbstündigen Klavierwerk, das Levits Kollege Jonathan Powell verteilt auf fünf Konzerte an drei Tagen aufführt.

Höhepunkte der großen Programmfülle

Aus der Fülle des übrigen Programms seien noch drei Konzerte hervorgehoben: Das Fauré-Quartett spielt Klavierquartette seines Namensgebers und dessen Zeitgenossen Ernest Chausson (Sa/So 9./10.4. um 11 Uhr). Der Cembalist Jean Rondeau vertieft sich in Bachs „Goldberg-Variationen“ (Sa 9.4., 19.30 Uhr). Und Elisabeth Leonskaja widmet sich Beethovens pianistischem Vermächtnis, den drei Klaviersonaten op. 109-111 (So 10.4., 19.30 Uhr).

Info:

„Heidelberger Frühling: Festspiel“ – 26.3. bis 24.4., Heidelberg, diverse Stätten, Karten: 06221 5840044, www.heidelberger-fruehling.de