Den Pfälzern steht ein dinomäßig starkes Jahr bevor – zumindest wenn es nach dem Tourneeplan der Band Heavysaurus geht. Und die Dinos und der Drache mischen musikalisch die ganze Familie auf.

Bereits im Februar erklimmen die Musiker in ihren beeindruckenden Kostümen die Bühne der Zweibrücker Festhalle. Im Herbst gibt es ein Wiedersehen in der Kammgarn in Kaiserslautern. Als „erste Dino-Metal-Band“ wollen es die Künstler auf der Bühne „so richtig krachen lassen“.

Weltretten und Quatsch machen

Die Dinos wollen schon ganz junge Musikfreunde zum Tanzen und Singen bringen. In ihren eigenen Liedern werden sie da schon einmal zu den „Rettern der Welt“ (das Lied handelt von der Klimakrise), um zwischendurch inhaltlich doch auch wieder einen Gang zurückzuschalten („Ich will einen Milchshake“) oder einfach ein bisschen Quatsch zu machen.

Neben einigen Songs erklingt das eine oder andere Cover, dann wird der Scorpions-Hit „Rock you like a Hurricane“ zu „Dinos woll’n euch tanzen sehen“ oder „Eye of the Tiger“ zu „Stark wie ein Tiger“.

Konzept aus Finnland

Die Pfalz wird dabei nicht zum ersten Mal Schauplatz dieser ungewöhnlichen Kombination. Im Sommer 2022 hat die Band etwa die Besucher des „Kulturgartens“, der Open-Air-Konzertreihe des Kulturzentrums Kammgarn in Kaiserslautern, zum Stampfen und Jubeln gebracht, wie die RHEINPFALZ berichtete. Im Dezember waren Nachwuchs-Metal-Fans zum Warmtanzen in die Halle 101 in Speyer eingeladen.

Das Konzept kommt aus Finnland, wo Mirka Rantanen, der damalige Schlagzeuger der Metal-Band Thunderstone, die Gruppe aus der Taufe hob, um seinem Sohn einen kindgerechten Zugang zum Musikgenre des Vaters zu ermöglichen. Das erste finnische Album erschien 2009. Über Sony Music kam die Idee in Deutschland an, eine deutsche Besetzung geht seit 2017 an den Start.

Vier Dinos und ein Drache

Fünf Charaktere, vier Dinosaurier und ein Drache, kommen: Der Sänger nennt sich Mr. Tyrannosaurus Rex. Milli Pilli ist ein Keyboard spielendes Dino-Mädchen mit dem typischen Nackenschild der Ceratopsia-Saurier. Während Schlagzeuger Komppi Momppi als Apatosaurus den Takt dieser „Rock’n Roarrr“-Musik vorgibt, gehöre, so die Legende, Bassist Muffi Puffi der Familie der Stegosaurier an. Als einziger Drache tritt Riffi Raffi (Gitarre) auf. Die Lautstärke der Konzerte reicht laut Ankündigung nicht an „echte“ Heavy-Metal-Konzerte heran, leise geht es aber beileibe nicht zu. Damit die Eltern den Kindern nicht die Sicht versperren, gibt es an manchen Veranstaltungsorten einen eigenen Bereich für den Nachwuchs vor der Bühne, während die Eltern dann weiter hinten ihre Haare schütteln. Eine Familienkarte (zwei Erwachsene, zwei Kinder) kostet um die 100 Euro.

„Kaugummi ist mega!-Tour 2023“, Heavysaurus für Kinder von 3 bis 11 Jahren (Veranstalterangaben) – Pfalz und Umgebung: Fr 10.2., 18 Uhr, Zweibrücken, Festhalle; Sa 13.5., 14 Uhr, Blieskastel, Pirminiushalle; Sa 30.9., 16 Uhr, Kaiserslautern, Kammgarn; Fr 13.10., 17.30 Uhr, Saarbrücken, Garage; So 3.12., 14 Uhr, Heidelberg, Halle 02, Karten: eventim.de; für Kaiserslautern, Heidelberg sowie Wiesbaden (So 6.8., 16 Uhr, Kulturzentrum Schlachthof) auch reservix.de