Es ist ein Extremlauf der anderen Art: Beim Hartfüßler-Halden-Inferno auf der Halde Duhamel bei Ensdorf im Saarland gilt es, 1000 Höhenmeter zu sammeln. Das Spektakel startet zum Sonnenuntergang am Saarpolygon und endet bei Sonnenaufgang.

Feste Regeln gibt es für die Teilnehmer nicht, ebenso auch keine Startgebühr. Allerdings kommen nur Läufer, die sich anmelden, letztlich auch in die Wertung. Um das gesteckte Ziel zu erreichen, kann jeder so lange laufen, wie er möchte, und alle Wege auf der Halde nutzen. Die individuell gelaufene Strecke wird mit dem Smartphone oder der Laufuhr aufgezeichnet und das Ergebnis am Ende erfasst. Wer mindestens 1000 Höhenmeter geschafft hat, erhält als Medaille einen „Halden-Hammer“.

Läuferinnen und Läufer aus ganz Deutschland

Der Extremlauf hat laut Hendrik Dörr, Vorsitzender des veranstaltenden Vereins Hartfüßler Trail, schnell viele Anhänger gefunden. „Es kommen Läuferinnen und Läufer aus ganz Deutschland und den Nachbarregionen, um die besondere Stimmung und die bergmännischen Tugenden Fleiß, Solidarität und Kameradschaft auf der größten saarländischen Halde erleben zu können“, sagt er. Extremläufer müsse man für eine Teilnahme nicht sein. Das Halden-Inferno sei auch ein Laufabenteuer für Breitensportler.

Hartfüßler-Halden-Inferno: Sa 23.4., Sonnenuntergang, Ensdorf, Halde Duhamel, Anmeldung/Info: www.hartfuessler.de/hhi