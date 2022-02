Es ist eine Geschichte vom Scheitern einer Hoffnung: Kaum war mit der Weimarer Republik die Demokratie als Staatsform eingeführt worden, stemmten sich verschiedene Kräfte dagegen. Die Doppelausstellung widmet sich dem Thema.

Ausstellungen zur Weimarer Republik auf dem Hambacher Schloss: Das passt natürlich zusammen. Wovon beim Hambacher Fest 1832 geträumt wurde, das fand in der Weimarer Republik seine erste, wenn auch nicht vom Glück begünstigte Erfüllung. Inflation, die Dolchstoßlegende und das Erbe des verlorenen Krieges, die Freikorps, der Wunsch nach dem starken Mann: Während das gesellschaftliche Leben in den Metropolen trügerische Blütezeiten erlebte, legten die Feinde der Demokratie längst die Axt an ihr Fundament.

Gefährdung der Demokratie vor Augen geführt

„Die Weimarer Republik: Deutschlands erste Demokratie“ ist daher eine Ausstellung, die gerade die Gefährdung der Demokratie vor Augen führen soll, der sie durch Extremismus ebenso ausgesetzt ist wie durch mangelnde Mitwirkung oder gar Akzeptanz in der Bürgerschaft. 16 Ausstellungstafeln versammeln Fotos, Dokumente, Plakate und Zeichnungen, ergänzt um ein Multimediapool. Politische, wirtschaftliche, kulturelle und soziale Aspekte sollen ein schlüssiges Gesamtbild erzeugen mit Bezügen zur Gegenwart.

Karikaturen als zweite Schau

Eine zweite Ausstellung „Darüber lacht die Republik“ widmet sich dem ersten Reichspräsidenten Friedrich Ebert und seinen Reichskanzlern in der Karikatur, einem Medium, das damals Hochkonjunktur hatte – und ebenfalls nicht immer auf der Seite der jungen Demokratie stand. Auch an den Karikaturen sind also die gesellschaftlichen Gegensätze der Weimarer Republik ablesbar.

Info:

Doppelausstellung „Die Weimarer Republik“ – 10.2. bis 10.4., Neustadt, Hambacher Schloss, Eröffnung: Do 10.2., 19 Uhr, geöffnet: Di-So 11-17 Uhr; www.hambacher-schloss.de