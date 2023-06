Kultur, Geschichte und Kulinarisches: Drei Tage wird in Hambach eines der schönsten Weinfeste der Pfalz gefeiert. Hambacher Weingüter, Vereine, Gastronomen und Künstler öffnen ihre schmucken Höfe, Keller, Gaststuben und Gärten.

Sie laden mit Musik, Ausstellungen, Wein und Leckereien zum Verweilen ein. Aber Festbesucher begegnen in der Schloßstraße und Teilen der Weinstraße nicht nur Pfälzer Gemütlichkeit und Weinkultur, sondern eben auch den Ereignissen des Hambacher Festes 1832. Das hat auch 191 Jahre später nicht an Aktualität und Präsenz verloren.

Freiheit, Demokratie und die damit verbundenen Herausforderungen: Mit Blick zum Hambacher Schloss darf man seinen Gedanken freien Lauf lassen. Gäste lassen sich inspirieren von den Zitaten berühmter Persönlichkeiten, die auf Bannern dekorativ die Straße säumen und dazu einladen, einen Moment im Geist des Hambacher Festes zu verweilen.

Weinprobe am ersten Tag

Der erste Tag des Festes steht wieder ganz im Zeichen der Weinprobe: Man nimmt sich die „Freiheit“ im Glas und probiert sich munter die Gasse hinauf oder hinunter. Die Probekarten (16 Euro inkl. Glaspfand) sind im Wächterhäuschen und bei allen Teilnehmern erhältlich. Die Winzer stehen gerne Rede und Antwort und freuen sich auf gute Gespräche – in einigen Höfen unterlegt mit Livemusik, unter anderem von Gringo Mayer. Mittags kann man „Sektbotschaften in Hambach erwandern“. Treffpunkt 14 Uhr, Altes Rathaus, Kosten: 14 Euro pro Person, Anmeldung: juttamt@t-online.de

Am Samstagabend wartet ein vielseitiges Musikprogramm mit lauten und leisen Klängen und unterschiedlichen Stilrichtungen entlang der Festmeile auf die Besucher. In den späten Abendstunden werden wieder Beleuchtungsakzente gesetzt und der ein oder andere Winkel erscheint in einem ganz neuen Licht. Regionale und ausgefallene Köstlichkeiten werden am Samstag und Sonntag an kleinen Marktständen angeboten.

Gefeiert wird immer mit dem Hambacher Schloss im Blick. | | Foto: Ortsverwaltung Hambach/frei

Am Sonntag, dem „Tag der Brüderlichkeit“, kann man bei der Freiheitsführung mehr über das Hambacher Fest und dessen Bedeutung erfahren; Treffpunkt 14 Uhr vor der Schloßstraße 86, Kosten 20 Euro pro Person inklusive sechs Weinen, Brot und Wasser. Anmeldung per Mal unter timo.dorsch@web.de. In historischen Kostümen spielen die Darsteller des Theater- und Kulturfördervereins (THuK) am Sonntag (jeweils 15/16 Uhr) „Mut zur Freiheit“. Dabei geht es um die Ereignisse des Hambacher Festes und wie es zu den Farben Schwarz-Rot-Gold gekommen ist. In Kooperation mit der Stiftung Hambacher Schloss können sich kleine und große „Revolutionäre“ auf das Kinderprogramm und das Theaterstück „,Panthea-Hüterin der Zeitreisenden“ freuen. Beginn: 12 Uhr, Treffpunkt Schloßstraße 15. Um 18 Uhr findet auf dem Rathausplatz dann noch das traditionelle Konzert der Kolpingskapelle Hambach statt.

Info

Schloßstraßenfest „Schwarz Rot Gold“: Fr-So 16.-18.6., Neustadt-Hambach; alle weiteren Infos unter www.neustadt-hambach.de