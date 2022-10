Spielt das Wetter mit, werden kleine Hexen und Zauberer Ende Oktober besonders auf ihre Kosten kommen. LEO hat Veranstaltungen und Ausflugstipps zu Halloween aus der Region zusammengetragen.

In Kaiserslautern haben sie dann sogar die große Auswahl: „Halloween in der City“, ein Spektakel für Kinder in der Innenstadt, steigt in diesem Jahr am Sa 29.10., 10-18 Uhr. Vor der Stiftskirche steht eine Fotowand für die Gruselgestalten, unter anderem wird das originellste Kostüm prämiert.

Einen Tag später, So 30.10., lockt die Kaiserslauterer Gartenschau mit Gruselparcours, Kostümwettbewerb (Anmeldung ab 14 Uhr; Preisverleihung um 16.45 Uhr) und einer „verrückten Zaubershow“ (17 Uhr); Beginn ist um 12 Uhr im Neumühlepark der Gartenschau (eintrittspflichtig).

Der Zoo in Kaiserslautern-Siegelbach baut direkt zu Halloween (Mo 31.10.) einen Grusel-Parcours auf (17-20.30 Uhr), mehr dazu unter der Rubrik „Vorteile mit der RHEINPFALZ-Card“.

Im Zoo Landau geht es nicht ganz so geisterhaft zu, dort stellt das Programm der Zooschule vermeintlich unheimliche Tiere in den Vordergrund, außerdem werden Kürbisse geschnitzt und prämiert: „Halloween-Herbstfest“ am Mo 31.10., 15-19 Uhr (im Innenraum der Zooschule bitte Mund- und Nasenschutz tragen).

Etabliert hat sich in den vergangenen Jahren Halloween in Zweibrücken , geplant für Mo 31.10.: Beginn ist um 16 Uhr auf dem Schlossplatz, wo Kinder in einer „Grusel-Show“ ihre Kostüme vorführen und Mitmachaktionen von Vereinen wie der Waldjugend laufen. Kurz nach 18 Uhr führt ein Umzug zum Hallplatz, wo der Brunnen „Feuer spuckt“. Aber nicht nur in der Pfalz sind Ende Oktober seltsam anmutende Gestalten unterwegs: So lädt Saarbrücken zum Halloween-Fest für Kinder am So 30.10, 13-20 Uhr, in den Deutsch-Französischen Garten (DFG) ein. Die Gäste dürfen ihre Fingerfertigkeit beim Basteln in laut Ankündigung beheizten Pavillons unter Beweis stellen. Rund um die Konzertmuschel darf gespielt werden. Mehr als 20.000 Gäste feiern hier laut Stadt regelmäßig mit. Der Eintritt sowie die Bastelangebote sind – bis auf das Kürbisschnitzen – kostenfrei. Der Luisenpark Mannheim hat seine Halloween-Veranstaltung für Familien hingegen abgesagt , als Begründung wurden Sanierungsarbeiten auf dem Gelände genannt.

Gar nicht gruselig, sondern informativ soll es im Wald bei Schifferstadt zugehen: Die Rucksackschule des Forstamtes Pfälzer Rheinauen informiert am Mo 31.10., 15.30 Uhr, Familien mit Kindern spielerisch über Fledermäuse und Spinnen (Anmeldung erforderlich; 5 Euro pro Person). Ob es noch freie Plätze gibt sowie den Treffpunkt erfahren Interessenten per Mail unter rucksackschule.speyer@wald-rlp.de oder Telefon 0152 28851038.