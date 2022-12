Tipps vom Gärtner, Einblicke in Rechtsmedizin und Politik, Klamauk oder Erotik: Gefühlt gibt es kaum noch ein Thema, zu dem es keinen Podcast gibt. Das Format boomt. Im Januar läuft das SWR-Podcast-Festival in Mannheim.

Was sonst im Bad oder beim Joggen angehört wird, geht dann live vor Publikum über die Bühne. Den Auftakt bestreiten Christian Huber und Tarkan Bagci mit „Gefühlte Fakten“ im Mannheimer Capitol (Do 12.1., 20 Uhr). Die gefragten Comedy-Autoren („Neo Magazin Royale“ u.a.) machen sich übers Weltgeschehen verbal ebenso her wie über Alltagssituationen und haben in der ersten Dezemberwoche Folge 174 ihres gemeinsamen Podcasts veröffentlicht.

Adel Tawil trifft Eva Schulz

Zu den bekannten Namen zählt außerdem Journalistin Eva Schulz, die für das Festival Adel Tawil interviewt (Fr 13.1., 20 Uhr, Alte Feuerwache). Sänger Adel Tawil, früher Teil des Duos „Ich + Ich“, hatte solo Hits wie „Ich will nur, dass du weißt“ und „Lieder“. In ihrem Podcast „Deutschland 3000“, ausgezeichnet als bester Deutscher Interview-Podcast 2020, unterhält sich Eva Schulz fundiert und unterhaltsam mit so unterschiedlichen Menschen wie der Gründerin einer Streaming-Plattform für erotische Audioinhalte oder dem Bundeskanzler.

Sprechen wir über Mord!?

Gemischte Gefühle löst bei manchen Menschen die Beliebtheit der True-Crime-Produktionen aus. Wahre Kriminalfälle aus dem Südwesten behandeln der ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt und der ehemalige Bundesrichter Professor Thomas Fischer in ihrem SWR2-Podcast „Sprechen wir über Mord!?“. Die beiden haben dafür vor Kurzem sogar die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel vors Mikrofon bekommen, um mit ihr Motive wie Habgier in Wagners „Ring des Nibelungen“ zu diskutieren. In Mannheim ist „Sprechen wir über Mord!?“ am Do 12.1., 20 Uhr, live zu Gast (Alte Feuerwache).

Pluralismus der Podcast-Welt

„Gästeliste Geisterbahn“ (Sa 14.1., 20 Uhr, Alte Feuerwache) heißt das Projekt der Medienmenschen Nilz Bokelberg, Markus Herrmann und Donnie O’Sullivan, die nicht nur über Medienthemen plaudern. Der Podcast „Retterview“ von Christian Manshen und Luis Teichmann, beide auch bei jungen Leuten auf Tiktok oder Instagram beliebt, gibt einen Einblick in den Alltag der „Blaulichtfamilie“ (Fr 13.1., 20 Uhr, Jugendkulturzentrum Forum). Zuher Jazmati und Dominik Djialeu sind die Macher von „BBQ – der Black Brown Queere Podcast“. Sie und ihre Gäste engagieren sich, um die Perspektiven von nicht-weißen und queeren Menschen stärker in die Gesellschaft einzubringen (Sa 14.1., 20 Uhr, Popakademie). Ebenfalls dabei: „Der Gangster, der Junkie und die Hure“ sowie „SWR2 Wissen“ (mit @Netzlehrer Bob Blume). Podcasts sind meist Audio-Sendungen, sie können per Stream oder Download zu jeder beliebigen Zeit konsumiert und auch abonniert werden. „Pod“ steht für „playable on demand“ (abspielbar auf Abruf), „cast“ für „Broadcast“, das englische Wort für Rundfunk, das auch mit „Sendung“ übersetzt werden kann.

Info

SWR-Podcast-Festival: Do-Sa 12.-14.1., Mannheim, verschiedene Stätten, Karten: www.rheinpfalz.de/ticket (Alte Feuerwache) und swr.de/podcastfestival