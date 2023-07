Zwischen Melancholie und pfiffigem Indiepop sind Von wegen Lisbeth längst eine feste Größe in der deutschsprachigen Musikszene. Die fünf Berliner bringen ihr Publikum mit ihrem super tanzbaren Sound garantiert in Bewegung.

Die Musik macht sofort richtig gute Laune, regt mit ihren in Reime gefassten Alltagsbeobachtungen aber auch zum Nachdenken an. Sie singen auf Deutsch und sind bekannt für ihren Einsatz unkonventioneller Musikinstrumente, darunter gerne auch mal ein Glockenspiel.

Mit AnnenMyKantereit zum Erfolg

Am Anfang ihres Erfolgs stand ein Auftritt als Vorgruppe bei ihrem Vorbild AnnenMayKantereit. Musikgröße Sven Regener hatte die Jungs dort entdeckt und sie vom Fleck weg mit auf die Deutschlandtour seiner Band Element of Crime genommen. 2016 folgten das Debütalbum „Grande“ und die erste eigene Headliner-Tour. Während der Pandemie schlossen sie sich im Studio ein und produzierten. Mit „Ez Aquarii“ erschien im vergangenen Jahr ihr drittes Album, in dem es laut Sänger Matthias Rohde nicht nur um „Liebe und so“ geht, sondern auch um die großen Lebensfragen, ausgelöst wohl durch den krassen Krisenmodus, in dem sie die Songs produziert haben.

Von wegen Lisbeth: Sa 22.7. Kaiserslautern, Kammgarn; Di 31.10., Frankfurt, Batschkapp; Sa 4.11. Karlsruhe, Tollhaus; alle 20 Uhr,

Tickets: 01806 570070, eventim.de