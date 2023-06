Die Besucher der Großkarlbacher Langen Nacht des Jazz am Samstag, 8. Juli, dürfen sich schon jetzt auf ein vielseitiges Programm freuen.

Die Gäste erwartet am zweiten Samstag im Juli ein besonderer Dreiklang: Schöne alte Mühlen- und Winzerhöfe, guter Wein und gutes Essen sowie beste Jazzmusik aus Deutschland und Europa. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause 2020 und 2021 sowie einer unsicheren Planung 2022 konnte die beliebte Veranstaltung letztendlich sicher und erfolgreich durchgeführt werden. 2023 wird zur 20. Langen Nacht eingeladen.

Aus Richtung Laumersheim/ Gerolsheim kommend trifft der Besucherstrom zunächst auf das Alte Weingut, bestens bewirtet vom Sieben Mühlen-Kunst- und Kulturverein: Dieter „Crack“ Hoffmann hat ein hochkarätiges Quartett zusammengestellt – mit Saxofonspieler Pierre Paquette, Bassistin Lady Bass und Schlagzeuger Dr. Peter di Val. Die Vollblutmusiker präsentieren Blues, Dixieland-Titel und Swing-Evergreens mit Improvisationen voll Kreativität und Spielfreude.

Gutgelaunte Zydeco Playboys

Neben dem Alten Weingut liegt eine neu hinzugekommene Spielstätte: das Weingut Lingenfelder, ein imposanter Hof. Musikalisch trifft man hier auf die Zydeco Playboys. Sie präsentieren generationsübergreifend-konfliktfreie Gute-Laune-Musik – positiv, tanzbar, impulsiv.

Einige Schritte weiter liegt der Sternenhof mit seinem schönen Ambiente und ausgewählten Bands. In diesem Jahr spielt das Trio Lagerfeld aus Heidelberg. Stefan Lindenau, David Joepgen sowie Erwin Ditzner präsentieren Jazzstandards in ihrer Ursprungsform – als Songs mit eigens ins Deutsche übertragenen Texten. Gleich gegenüber spielt die Band T.O.M. „the Open Mind“ im Sekthof. Hier werden rockigen Klassikern und groovigen Hits neues Leben eingehaucht.

Beliebter Abend mit Vollblutmusikern: die Lange Nacht des Jazz in Großkarlbach. | | Foto: Lange Nacht des Jazz

Die protestantische Kirche ist dem Sinti-Jazz vorbehalten. Das Kussi Weiss Trio verbindet auf elegante Weise Django Reinhardts Erbe mit modernen Elementen. Weiter geht es in die Kändelgasse, vorbei an der Dorfmühle bis zum Bärenhof, in dem Papa’s Finest Boogie-Band spielt. Das Frankfurter Quartett begeistert mit einem Repertoire von Blues bis Rock’n’Roll, von Boogie bis Twist. Gegen Ende der Kändelgasse befindet sich die Rheinmühle. Die Swing Band Lady Cat & the Roaring Tigers tritt mit einem Programm aus allen Jahrzehnten des Jazz und Swing auf. Bisher waren die Tigers mit ihrem Frontmann Alexander Katz unter dem Namen Al Cat in der Szene bekannt; nach dessen Tod übernahm seine Tochter Rebecca-Madeleine Katz das Zepter.

Info

Lange Nacht des Jazz in Großkarlbach, Samstag, 8. Juli, 19.30 Uhr, www.grosskarlbacher-jazz.de/ticketshop. Zum Jubiläum sind zudem Buttons erhältlich (2 Euro/Stück). Info: grosskarlbacher-jazz.de