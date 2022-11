Getanzt und gefeiert wird in Mannheim fast jedes Wochenende. In der Nacht von Sa 19.11. wird die Party-Szene der Stadt aber noch mal auf ein neues Level gehoben.

Bei Mannheims langer Nacht der Clubs und Bars wird in über 20 Locations im ganzen Stadtgebiet mit Aktionen und Rabatten die nächtliche Ausgehkultur zelebriert. Mit dabei sind unter anderem die Clubs Soho, Sin und One sowie die Bars Lucha Libre, Juicy Cube und Maria im Jungbusch-Viertel. Im St. James lädt der Radiosender Das Ding zur Wunschkonzert-Party, bei der die verrücktesten Musikwünsche erlaubt sind – von Schlager über Charts bis hin zu Film- oder Seriensoundtracks.

Tickets für die lange Nacht können vorab online bestellt und in den teilnehmenden Bars und Clubs gegen ein Bändchen getauscht werden. Dessen Träger profitieren von freiem Eintritt in die Clubs und von Getränkespecials in den Bars. Auch der gastronomische Bereich beteiligt sich mit Vergünstigungen.

Lange Nacht der Clubs und Bars: Sa 19.11., Mannheim, Tickets und Infos: mannheimslangenachtderclubs.de