Der Animationsfilm »Mavka – Hüterin des Waldes« stammt aus der Ukraine und ist nun auch auf Deutsch in den Kinos zu sehen. Die Botschaft, dass die Umwelt Schutz braucht, ist zwar nicht neu, aber der Film bezaubert mit schön gezeichneter Natur.

Der Animationsfilm „Mavka – Hüterin des Waldes“ ist in seinem Ursprungsland ein großer Erfolg. Mit mehr als einer Million Besuchern sei er sogar „der erfolgreichste Film aller Zeiten in der Ukraine“, so die Ankündigung. Seit 27. April kann er in Deutschland in der Originalfassung erlebt werden, am 8. Juni kommt die märchenhafte Geschichte auf Deutsch in die Kinos.

Enttäuscht: Undine, die Anführerin der Waldnymphen, rechnete damit, die neue Waldhüterin werden. | | Foto: Splendid

Die Waldwesen, die die Leinwand bevölkern, haben durchaus menschliche Probleme und Gefühle: Neid, Zuneigung ... Undine, die Anführerin der Waldnymphen, war sich nämlich sicher, dass sie von den „oberen Geistern“ zur Waldhüterin auserwählt werden würde. Doch diese entscheiden sich für Mavka.

Dem jungen Waldwesen fällt somit die Aufgabe zu, die magische Lebensquelle, das „Herz des Waldes“ vor den Menschen zu beschützen – insbesondere vor Kilina, die einen tückischen Plan hat. Den Menschen Lukas hingegen schließt Mavka in ihr Herz, bezaubert von seinem Flötenspiel. Muss sie sich zwischen ihren Gefühlen und ihrer Pflicht entscheiden? Dann ertönt das Getöse von Maschinen im Wald ...

Filmkritiker heben die gelungene Animation der Natur in „Mavka“ hervor – und Kinder (FSK ab 6) freuen sich über ausgefallene Waldbewohner wie Schlummi, den „Katzenfrosch“.

Info

„Mavka – Hüterin des Waldes“, Film von Oleg Malamuzh und Oleksandra Ruban, Ukraine 2023, deutsche Fassung: ab 8.6., 90 Min., FSK: ab 6