Sie gilt als Außenseiterin und prägende Größe: Käthe Kollwitz hob sich aus der Riege der Expressionisten gleich mehrfach ab. Das Frankfurter Städel versucht mit einer großen Ausstellung das Phänomen Käthe Kollwitz auszuleuchten.

Elendsmalerin? Sozialreformerin mit dem Zeichenstift? Psychologin der Not? Wie auch immer man Käthe Kollwitz (1867-1945) einsortiert, ihr Rang als eine der größten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts ist unzweifelhaft. Das Frankfurter Städel will das unterstreichen mit einer großen Ausstellung, die das Phänomen Käthe Kollwitz auszuleuchten versucht, die prägende Expressionistin ebenso wie die große Außenseiterin.

Bedrängender Realismus ihrer Blätter

Außenseiterin war sie, weil sie der Malerei das Schwarz-Weiß der Zeichnung und Druckgrafik vorzog – und mit ihr in den Schattenreichen der Milieus, des Alltags von Not und Mangel, harter Arbeit in den Dunkelwelten der Fabriken ihre Themen fand. Außenseiterin war sie damit auch im farbberauschten Expressionismus selbst, zumal die Steigerung des Ausdrucks, der Drang nach formaler Befreiung bei ihr weitgehend eingedämmt bleibt durch den bedrängenden Realismus ihrer Blätter. Darin stand sie dem literarischen Naturalismus der Gründerzeit nah, wie ihn Zola oder Gerhard Hauptmann vertraten. „In ihrer Kunst verhandelte sie aus neuer Perspektive existenziell menschliche Fragen, auch unbequeme Themen, und wollte damit auf die Gesellschaft einwirken“, bringt das Museumsteam es selbst auf den Punkt.

Mit ihrer Kunst, die sie auch als Sozialistin, Pazifistin, Frauenrechtlerin sichtbar werden ließ, galt sie den Nazis als entartet, war praktisch mit Berufsverbot belegt. Sie blieb jedoch persönlich weitgehend unbehelligt bis zu ihrem Tod 1945. Ihre politische Vereinnahmung nach 1945 lag nah und sorgte für anhaltende Aufmerksamkeit in der BRD wie in der DDR. Davon zeugen zahllose Straßen, Plätze, Schulen, die nach ihr benannt sind.

Weniger bekannte Seite von Käthe Kollwitz

Ausgehend von der komplexen Rezeptionsgeschichte hat das Kunstmuseum aus eigenen Beständen sowie mit Leihgaben bedeutender Museen und Sammler über 110 Arbeiten auf Papier zusammengetragen, auch Plastiken und frühe Gemälde, die eine weniger bekannte Seite ihrer künstlerischen Arbeit zeigen. „Pointiert bezeugen diese Werke Kollwitz’ Entscheidung für das Medium Grafik sowie ihre Experimentierfreude und Unangepasstheit. Sie offenbaren die Besonderheit ihrer Themen, ihres Formenvokabulars und ihrer kompositorischen Dramaturgie. Darüber hinaus befasst sich die Ausstellung mit dem Spannungsfeld zwischen Ästhetik und Politik in ihrem Werk“, so der Begleittext zur Ausstellung, die ab 20.3. zu sehen ist.

„Kollwitz“: 20.3.-9.6., Frankfurt, Städel Museum, Schaumainkai 63; geöffnet: Di, Mi, Fr-So 10-18; Do 10-21 Uhr, Infos: staedelmuseum.de