Sommersause im Philipp eins: In Speyer soll „in einer entspannten und stilvollen Atmosphäre“ gegrillt werden. Die Veranstaltung sei ein „Mix aus Party und Kulinarik“, heißt es auf der Website der Location.

Neben Musik vom DJ gibt es auch Livemusik, und „special Drinks“ dürfen auch nicht fehlen. Die Veranstalter kündigen „eine Auswahl an speziell kreierten Drinks“ an, „die perfekt zu einem Sommerabend passen.“ Dazu zählen erfrischende Cocktails und extravagante Longdrinks. Im Mittelpunkt dürften aber die Leckerbissen vom Grill zählen. Von saftigen Steaks über würzige Bratwürste bis hin zu vegetarischen Köstlichkeiten reicht die Bandbreite der Auswahl, die die Gäste sich an der Grillstation aussuchen können. Auch für die Getränke gilt an diesem Abend: Selbstbedienung.

Im Außenbereich gibt es vor allem Stehtische, innen auch Sitzplätze. „Bei schlechtem Wetter zieht die Musik sowie die Getränke- und Speisenausgabe zu den Sitzplätzen im Innenbereich“, so die Ankündigung.

Grillparty: Sa 17.8., 18 Uhr, Speyer, Philipp eins (Johannesstraße 19),

Karten und Infos: 06232 699690, www.mein-event.shop