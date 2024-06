Er hat eine unglaublich gute und sanfte Stimme, die perfekt zu seinen emotionalen Liedern passt. Seine Markenzeichen: Hut, Bart, Brille. Wenn Gregor Meyle singt, geht das Herz auf. Ein Liveauftritt mit seiner Band ist ein berührendes Erlebnis.

Wenn er mit seiner Band die Bühne betritt, kann sich das Publikum auf zwei Stunden gute Laune trotz krisengeschüttelter Zeiten einstellen. Man spürt die Spielfreude der Musiker, das steckt sofort an.

Über Nacht ein Star

Der Singer-Songwriter der durch die Teilnahme an einer Talentshow von Stefan Raab quasi über Nacht berühmt wurde, trägt sein Herz auf der Zunge. „So soll es sein“ beschloss er 2008 und markierte mit dem ersten eigenen Album und seiner ersten Tour den Startpunkt seiner Karriere. Diese Entscheidung brachte ihn „Meylenweit“ nach vorne und er ging kontinuierlich „Meile für Meyle“ seinen goldenen Weg.

Die Titel seiner Lieder und Alben lesen sich wie sein Werdegang. Zwischen „New York – Stintino“ kam er rum und feierte „Die Leichtigkeit des Seins“. Es „Hätt“ auch anders kommen können“, aber es kam so wie es kommen sollte, und er setzte mit seiner erfrischend ehrlichen Art und diesem verschmitzten Lächeln echte „Meylensteine“. Seither ist er fester Bestandteil der deutschsprachigen Musikszene, auf vielen Bühnen und in bekannten Musikshowformaten Stammgast.

Mit neuem Album auf Tour

Inzwischen ist Gregor Meyles aktuelles und siebtes Album erschienen. „Individualität“ hat er es genannt, für ihn gibt es keinen richtigen oder falschen Weg. Auch in den neuen Songs erzählt der Singer-Songwriter unprätentiös und leidenschaftlich vom Leben, der Liebe, über Familie, Freundschaft und Vertrauen.

Besonders freut er sich auf seine Unplugged-Tour, mit der er an besonderen Locations Station macht, unter anderem in Karlsruhe und Ludwigshafen. Im kleinen Rahmen, in intimer Atmosphäre und mit ganz viel Gefühl.

Gregor Meyle & Band, Sa 29.6., 20.30 Uhr, Karlsruhe, Zeltival im Tollhaus, reservix.de; Sa 7.12., 20 Uhr (Einlass 19 Uhr), Ludwigshafen, BASF, Tickets: eventim.de