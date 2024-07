Auf der Sommerbühne vor der Alten Feuerwache geben sich zwischen 1. und 19. August Musikacts nahezu jeglicher Couleur der Unterhaltungsbranche bei kostenlosen Open-Air-Konzerten ein Stelldichein. Los geht’s mit Rapperin Future Bae.

Der Hochsommer beschert Musikfans in Mannheim einmal mehr Hörgenuss in lauschiger Biergarten-Atmosphäre zu Cocktails, hausgemachter Limo und Burgern: Auf der Sommerbühne vor der Alten Feuerwache geben sich zwischen 1. und 19. August Musikacts nahezu jeglicher Couleur der U-Branche bei kostenlosen Open-Air-Konzerten ein Stelldichein.

Und es geht gleich fulminant los: Den Auftakt am 1. August bestreitet mit Future Bae ein junger Stern am Pop-Himmel. Die Wahl-Berlinerin hat mit dem viralen Tik-Tok-Hit „Copa Cabana“ auf Anhieb den Durchbruch geschafft. In eine Schublade passt die vordergründig als Rapperin bekannte Musikerin mit der markanten Stimme und den gewitzten Texten allerdings nicht. Ihr Spaß-Rap ist popaffin. Und dass sie auf dem Album „Berlin Love Affair“ melancholische Töne anschlägt, zeigt ihre Vielseitigkeit.

Hat mit »G-Folk« seinen eigenen Stil geschaffen: der Londoner Rapper Hak Baker. | Foto: Alfie White

Aus ihrem Dunstkreis kennt man Hip-Hopper Dissy, der am 18. August nach Mannheim kommt. Nicht zuletzt stammt der Londoner Kollege Hak Baker, der am 15.8. die Sommerbühne entert, aus der Rapper-Szene. Er macht inzwischen sein eigenes Ding und sich mit „G-Folk“, einer Mischung aus Folk, Hip-Hop, Reggae und Punk, versetzt mit messerscharfer Lyrik, über die Grenzen Englands hinaus einen Namen.

Indie-Pop: die gebürtige Schweizerin Anna Erhard. | Foto: Noel Richter

Verjazzte Rock-Klassiker steuern Jazz Against The Machine (5.8.), Jazz auch Blumenschein-Küppers (12.8.) und Julian Maier-Hauff pres. Major Pile (19.8.) bei. Unterschiedliche Rocksparten bedienen Steaming Satellites (14.8.), Van Holzen (16.8.) und Spiral Drive (17.8.). Und mit Indie-Pop sind Anna Erhard (4.8.) und The Zenmen (8.8.) zu erleben. Außerdem gibt es DJ-Sounds, Disco, Soul und Funk und jede Menge mehr auf die Ohren.

Local Heroes: Jazz Against the Machine. | Foto: Marius Mischke

Parallel zur Sommerbühne sind in der Alten Feuerwache zwei Ausstellungen zu sehen: „Stadt.Wand.Kunst“ dokumentiert die Entstehung der großformatigen Murals für das „Open Urban Art Museum Mannheim“. Das Foto-Projekt von Journalistin Nicoletta Prevete zeigt zwölf Portraits nebst Geschichten von Frauen aus der Rhein-Neckar Region, die an Brustkrebs erkrankt sind.

„In diesen schönen Wochen im August schaffen wir es, barrierearm und ohne Konsumzwang Kunst und Kultur zu präsentieren“, betont Christian Handrich, Geschäftsführer der Alten Feuerwache. Insbesondere die Förderung lokaler Acts auf der Sommerbühne habe Tradition „und schafft immer wieder magische Abende hier bei uns in der Neckarstadt.“

Sommerbühne: 1.-19.8., Konzerte jeweils Mi-Mo, 20 Uhr, Mannheim, Alte Feuerwache, Eintritt frei (bei schlechtem Wetter in der Halle), Biergarten ab 18 Uhr geöffnet; Info: www.altefeuerwache.com