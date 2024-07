Ein Hauch von Schauerromantik in der Pfalz? Die Kirchenruine des Klosters Rosenthal, das der Adolf-von-Nassau-Wanderweg passiert, bringt alles mit, was es zur Kulisse für eine „Gothic Novel“ braucht: gotische Bauzier, das Moment des Verfalls, stille Gräber, Geschichten über tragisches Schicksal. Ein Ausflug in die Kultur- und Rezeptionsgeschichte eines architektonischen Kleinods in der Nordpfalz.

Zierlich steilt das Türmchen in den Himmel. Durch Maßwerk fällt der Blick in die Wolken. Gotische Reste rahmen das Firmament.

Eigentlich ist die Ruine der Klosterkirche Rosenthal, die 1261 geweiht, im 15. Jahrhundert spätgotisch modernisiert und nach der endgültigen Vertreibung der Nonnen im Jahr 1651 zeitweise als Steinbruch missbraucht wurde, ein lichter Ort. Die Gegenwart der Vergänglichkeit wirkt hier eher idyllisch als melancholisch. Zumindest dann, wenn man das fragmentierte Gotteshaus bei hellem Tage betrachtet.

Der Pfälzer Maler und Zeichner Heinrich Jakob Fried aber wollte die Ruine anders sehen. Ihm wurde sie zum Anlass für ein düsteres Notturno, für ein Nachtstück nach allen Regeln der romantischen Kunst.