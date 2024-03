So wie die Welt in ständiger Bewegung ist, so kann auch Kunst auf ihre Art bewegen. Die Ausstellung „Go! Kunst bewegt“ bietet verschiedene Möglichkeiten in die Kunst einzutauschen und selbst aktiv zu werden.

Ob rauschende Bäche, springende Pferde, ausschwärmende Fliegen oder sich drehende Tänzerinnen und Tänzer. Eine Ausstellung in der Jungen Kunsthalle bietet eine Vielzahl an Zugängen zu Bewegung in, mit und durch Kunst. Aufgrund des hohen Zuspruchs und der großen Nachfrage bei den Familienbuchungen war die Jubiläumsausstellung 50 Jahre Junge Kunsthalle „Go! Kunst bewegt“ in die Verlängerung gegangen, nun setzt sie zum Endspurt an: Noch bis zum 17. März setzt sich die Präsentation in den Räumen der Hans-Thoma-Straße 4 mit dem Thema Bewegung auseinander.

Wie halten Künstlerinnen und Künstler eine Welt in ihren Werken fest, die nie stillsteht? Was bedeutet Aktivsein, nicht nur für junge Menschen? Die Leiterin des Referats Kunstvermittlung der Staatlichen Kunsthalle Karlsruhe, Dr. Tamara Engert, freut sich sehr über die äußerst positive Resonanz. Die Verlängerung der Ausstellung ging einher mit einem Wechsel einzelner Exponate: Neu sind die Videoarbeiten „Everyone I got to know“ von Dominik Höß und die Installation „Das Kind des Lichts“ von Künstlerin Imma.

„Go! Kunst bewegt“ – noch bis 17.3. Karlsruhe, Junge Kunsthalle, Hans-Thoma-Straße 4, Info: www.kunsthalle-karlsruhe.de