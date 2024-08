Ab 24. August, nachdem der „Bojemääschter vun de Fischerwääd“ bei der Festeröffnung die Amtsgeschäfte der Stadt übernommen hat, steht Worms wieder neun Tage lang Kopf. Denn bis 1. September versinkt die Stadt der Nibelungen tief im Backfischfest-Taumel. Das Programm ist riesig und lässt keine Wünsche offen – auch ohne das abschließende Feuerwerk, das abgesagt werden musste.

Das traditionsreiche Fest rückt die Wormser Fischerzunft in den Blickpunkt. Auch der Wein wird gefeiert. Los geht es mit der Eröffnungsfeier auf dem Marktplatz (Sa 24.8., 15.15 Uhr), bei der Ehrenabzeichen für langjähriges und herausragendes Engagement zugunsten des Festes vergeben werden. Nach traditionellen Tänzen zieht der Tross aus Oberbürgermeister, „Bojemääschter“, Backfischbraut und den Ehrengästen zum Festplatz am Rhein, der um 17 Uhr im „Wonnegauer Weinkeller“ eröffnet wird.

In der nahe gelegenen Fischerwääd ist während des Festes viel zu erleben: Der Brauchtumsverein lockt etwa mit dem Frühschoppen vorm Umzug (So 25.8., 10 Uhr), der beliebten Fischerwääder Kerb am Mittwochabend oder der Kinderolympiade (ab 16 Uhr) mit Lampionumzug (20 Uhr) in den Abendstunden des Backfischfest-Freitages am 30. August. Der große Umzug (So 25.8., 14 Uhr) mit gut 80 Gruppen und 100 Beiträgen führt vom Karlsplatz durch die Innenstadt bis hin zur Fischerwääd und wird wieder tausende Besucher anlocken. Ein Höhepunkt für Weingenießer ist die Weinprobe „Hagens Weinschatz“ am Backfischfest-Montag im Wonnegauer Weinkeller: 400 Weine und Sekte können verköstigt werden. Hoch hinaus geht es auch bei drei Riesenrad-Weinproben, doch ist die Buchung der Gondeln für dieses Jahr schon abgeschlossen. Auch im Festzelt stehen viele beliebte Veranstaltungen auf dem Programm, am Donnerstag etwa der Seniorennachmittag (14.30 Uhr) und der „Wormser Abend“ (ab 19 Uhr) mit bekannten Gesichtern der Wormser Brauchtums- und Fasnachtszene.

Am letzten Festtag kommt es im Floßhafen im Anschluss ans beliebte Entenrennen (14 Uhr) zum Fischerstechen, einem Programm-Höhepunkt. Auf das abschließende Höhenfeuerwerk muss aber verzichtet werden: Wegen der Gefahren durch die Afrikanische Schweinepest musste es abgesagt werden.

Viel wird sich natürlich auch auf dem großen Rummelplatz am Rhein abspielen.

Info

Backfischfest: 24.8.-1.9., Worms; Eröffnung: Sa 24.8., 15.15 Uhr, Marktplatz; Umzug: So 25.8., 14 Uhr; Jahrmarkt täglich ab 14, So ab 12 Uhr; Infos: www.backfischfest.de