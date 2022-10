In den späten 50ern galt sie als berühmtester Kinderstar Skandinaviens. Und sie ist immer noch unterwegs in all den Musik- und Bühnenwelten, die sie sich erschlossen hat. In zwei Jahren kann sie ihr 70. Bühnenjubiläum feiern.

Gitte Haenning ist ein Phänomen, und sie ist „still crazy“. So zumindest heißt das aktuelle Programm, mit dem sie auch in der Region, etwa in Pirmasens, Nieder-Olm und St. Wendel, zu Gast sein wird. Natürlich klebt der Künstlerin das Schlager-Image an, das kaum jemand loswird, der damit zum Star geworden ist. „Ich will ’nen Cowboy als Mann“, diesen Titel, der das dänische Gute-Laune-Paket in Deutschland schon richtig durchstarten ließ, wird zumindest die ältere Generation immer mit dem Namen Gitte verbinden. Das war 1963, in dem Jahr, in dem sie es geschafft hat, mit drei verschiedenen Liedern Nummer-eins-Hits in Deutschland, Schweden und Dänemark zu landen. Viele weitere Ohrwürmer folgten, mit denen sie sich mit ihrer starken, kernigen Stimme bis Ende der 70er Jahre als Hit-Lieferant der Schlagerszene behaupten konnte.

Vielseitig interessiert und versiert

Aber die vielseitig interessierte Sängerin aus Aarhus wollte mehr, und sie gehört zu den wenigen Größen des Schlagers aus dessen goldener Zeit, die es auch geschafft haben, in anderen Genres erfolgreich zu sein: als gereifte Pop-Sängerin, im Jazz, dem sie – in den 60ern liiert mit Oscar Petersons Bassisten Niels-Henning Ørsted Pedersen, einer Jazz-Legende –, immer nahestand, im Blues, dann auch im Musical und auf der Schauspielbühne.

Eine Bilderbuchkarriere, in der Gitte Haenning ihre Wurzeln im Schlager nie verleugnet hat. So wird auch ihr neues, eher retrospektives Programm nicht nur den Zusammenhängen von Jazz und Musical nachspüren, wie es in der Ankündigung heißt, sondern auch einige Perlen ihrer Schlagerzeit anklingen lassen.

Gitte Haenning: Fr 25.11., 20 Uhr, Festhalle, Pirmasens, Sa 26.11., 20 Uhr, Festhalle, Nieder-Olm, So 27.11., 20 Uhr, Saalbau, St. Wendel; Karten: ticket-regional.de, für PS auch reservix.de