Von 26. bis 29. Juli ist es wieder soweit: Grünstadt feiert sein beliebtes Weinfest, den „Grünstadter Weinwettstreit“.

Am vierten Juli-Wochenende verwandelt sich der Luitpoldplatz wieder in ein festliches Weindorf und lädt Gäste zur großen Weinprobe, zum Feiern und Verweilen ein. Der benachbarte Synagogenplatz wird zum kleinen Vergnügungspark.

In Zusammenarbeit mit den Weingütern, Gastronomiebetrieben und Schaustellern wurde ein abwechslungsreiches Programm mit täglicher Live-Musik, Weingenuss und Kulinarik auf die Beine gestellt, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Höhepunkte sind die Krönung der 73. Weingräfin des Leiningerlandes und die Verleihung des Riesling- beziehungsweise Weißherbst-/Rosé-Preises am Eröffnungsabend. An vier Tagen spielen sieben Musikbands und Kapellen auf der zentral gelegenen Bühne auf dem Luitpoldplatz.

Krönung der neuen Weingräfin Leiningerland

Los geht’s am Freitag, 26. Juli, mit der Fest-Eröffnung und der Krönung der 73. Weingräfin. Die aus dem Amt scheidende 72. Weingräfin Charlotte I. aus Battenberg und ihre Nachfolgerin Sarah I. aus Obrigheim kommen in einer Kutsche und werden am Luitpoldplatz feierlich in Empfang genommen. Sie werden von Bürgermeister Klaus Wagner und dem ersten Beigeordneten Hans Tisch zur Bühne im Weindorf begleitet werden. Dort beginnt um 19 Uhr die feierliche Krönungszeremonie.

Auf die Abschiedsrede von Weingräfin Charlotte I. folgen Grußworte der Ehrengäste, die Auszeichnung der Riesling- und Weißherbst-/Roséwein-Preisträger und die Antrittsrede von Sarah I. aus Obrigheim als 73. Weingräfin des Leiningerlandes. Für musikalische Unterhaltung am ersten Abend, also dem Freitag, sorgt ab 20.15 Uhr die fünfköpfige Formation Beauties and the Beast mit Rock-Klassikern, Deutsch-Rock oder rockig arrangierten Popsongs.

Auf dem Synagogenplatz, dem Parkplatz hinter dem Modehaus Jost, bauen Schausteller einen kleinen, aber feinen Vergnügungspark mit Autoscooter, Kinderfahrgeschäften, Spiel- und Greiferautomaten sowie Crêpes- und Süßwarenständen auf. Geöffnet wird am Freitag um 17 Uhr, Sa ab 11 Uhr, So ab 10.30 Uhr, Mo ab 11 Uhr (bis jeweils 23 Uhr). Das Grünstadter Weinfest „Weinwettstreit“ ist eine Veranstaltung der Stadt Grünstadt.

Grünstadter Weinfest „Weinwettstreit“, 26.-29. Juli, Eröffnung mit Krönung der 73. Weingräfin Leiningerland am Freitag, 26. Juli, Luitpoldplatz, Info: www.gruenstadt.de