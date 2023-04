Sie gilt heute als eine Größe der deutschen Avantgarde zwischen den Weltkriegen – und sie war Opfer unfassbarer Menschenverachtung: Elfriede Lohse-Wächtler (1899-1940). Nach einem Nervenzusammenbruch zunehmend von psychischen Problemen gezeichnet, wurde sie zwangssterilisiert und 1940 in einer „Euthanasie“-Aktion der Nazis getötet. Ihrem Nachlass widmet die Sammlung Prinzhorn ihre nächste Ausstellung.

Mit vielen Zeichnungen, Fotografien und Schriftdokumenten ermögliche dieser Nachlass neue Einblicke in Leben und Schaffen der Künstlerin, die seit den 90er Jahren wieder entdeckt werde, teilt das Heidelberger Museum mit. 2021 konnte der Nachlass nach weiteren Angaben mit Hilfe von Stiftungen erworben werden.

Nach dem Studium an der Kunstgewerbeschule in Dresden fand Elfriede Lohse-Wächtler Anschluss an die Dresdner Avantgarde um Otto Dix, Otto Griebel und Conrad Felixmüller. Ihre Ehe mit dem Maler und Opernsänger Kurt Lohse, dem sie nach Görlitz und 1925 nach Hamburg folgte, war indes schwierig. Materielle und Eheprobleme führten 1929 zum Nervenzusammenbruch und einem ersten Psychiatrieaufenthalt. In dieser Zeit schuf Lohse-Wächtler einfühlsame Porträts ihrer Mitpatientinnen, für die sie nach ihrer Entlassung von den Feuilletons gefeiert wurde.

Veramt und vereinsamt

Doch trotz wachsender Anerkennung und Beteiligung an Ausstellungen der Neuen Sachlichkeit verarmte und vereinsamte sie so sehr, dass sie zeitweise auf der Straße lebte und schließlich in den Schoß der Familie in Dresden zurückkehrte. 1932 wurde sie mit der Diagnose Schizophrenie dauerhaft in die Anstalt Arnsdorf eingewiesen. Sie wurde entmündigt, durch eine Zwangssterilisation zusätzlich traumatisiert und schließlich ermordet von den Nazis, die auch Teile ihres Werks als entartet gebrandmarkt hatten.

Der Nachlass umfasst über 250 Zeichnungen, Lithografien und Gouachen, kunsthandwerkliche Objekte, Fotografien und Schriftdokumente der Künstlerin und ihres Umfelds, teilt das Museum Sammlung Prinzhorn mit – dem Heidelberger Universitätsklinikum angeschlossen, widmet sich das Museum Kunst mit psychiatrischem Hintergrund. Die größte Werkgruppe stammt aus der Zeit in der Landesanstalt Arnsdorf bei Dresden – eindringliche Bilder resignierter, leidender, verzweifelter Gesichter und Körper von Patientinnen.

Fragen an Leben und Werk

Vom Nachlass ausgehend, stellt die Ausstellung Fragen an Leben und Werk Lohse-Wächtlers – nach künstlerischen Kontexten, Einflüssen und vielem anderen mehr. „Absicht der Schau ist es, die Besucher am Nachdenken über die Werke und Dokumente teilhaben zu lassen“, so die Ausstellungsmacher. „Denn die vertiefte Erforschung dieser besonderen Künstlerin hat eigentlich gerade erst begonnen.“

Kurz-Info

„Elfriede Lohse-Wächtler: Fragen an Werke und Dokumente“; Museum Sammlung Prinzhorn, Voßstr. 2, Heidelberg; Vernissage: Mi 26.4., 19 Uhr; bis 20.4., geöffnet: Di-So 11-17, Mi 11-20 Uhr; Info: www.sammlung.prinzhorn.de