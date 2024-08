„Demokratie – Akzeptanz – Toleranz“ hat der Fotograf Thomas Brenner das Kunstprojekt überschrieben, mit dem er bis 15. September in der Pfalzgalerie Kaiserslautern (mpk) zu Gast ist. Seit Februar zeigt er mit dieser Aktion nicht nur Flagge, sondern auch Gesicht für die Demokratie.

Denn über 1200 Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland hat er bislang gewinnen können, mit ihrem Gesicht in einer Plakatserie für demokratische Grundwerte einzustehen. Für eine Zwischenbilanz lud Museums-Direktor Steffen Egle Brenner ein, die Ergebnisse von über 15 Fotokampagnen zu präsentieren.

Thomas Brenner hat das Projekt initiiert, unterstützt vom Bezirksverband Pfalz und dem rheinland-pfälzische Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration. Unter anderem sind es zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei den Institutionen, die sich für diese Aktion bislang an den verschiedensten Orten vor weißem Hintergrund haben ablichten lassen. Auf den Plakaten geben sie sich zu erkennen als „Demokratieverteidiger“, „Demokratiefans“, „Demokratieapologeten“ oder „Demokratieliebhaber“. Ein Wort genügt, um ihre Haltung klar zum Ausdruck zu bringen. Als Hingucker sorgen sie seit Beginn der Aktion für Denkanstöße an Bushaltestellen, Bauzäunen, Stadtbussen und auf digitalen Werbetafeln in Mainz, Saarbrücken, Kaiserslautern, Speyer und vielen kleineren Orten.

Nun sind alle bisher entstandenen Plakate im mpk zu sehen. „Das Bild ist überwältigend: So viele Menschen mit unterschiedlichsten persönlichen und beruflichen Hintergründen stehen für unsere Grundwerte ein! Das macht Hoffnung in Zeiten, in denen die Demokratie von verschiedenen Seiten herausgefordert wird!“, befindet Steffen Egle laut einer Pressemitteilung des Bezirksverbandes. I

Info

»Demokratie – Akzeptanz – Toleranz« – Foto-Aktion von Thomas Brenner, Museum Pfalzgalerie, bis 15.9., Do 11-20, Di, Mi, Fr-So 10-17 Uhr.