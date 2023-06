Freinsheim feiert am ersten Juni-Wochenende Altstadtfest. Gut gelaunt sollen die Gäste Wein von Freinsheimer Winzern und Musik in historischer Kulisse genießen. Die offizielle Eröffnung findet am Freitag, 2. Juni, 18 Uhr, am Historischen Rathaus mit der Freinsheimer Weinprinzessin Michelle statt.

Das Fest, das weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist, wird zum Treffpunkt von Menschen, die sich auch auf die kulinarischen Angebote der Weingüter und Gastronomie freuen. In mehreren Höfen wird Rockiges und „Fetziges“ geboten, denn Pop-Classics, Oldies, Funk, Soul, aber auch handgemachte Pfälzer Musik sind gefragte Weinbegleiter.

Der Einzelhandel in der Altstadt lädt wieder zu einem verkaufsoffenen Sonntag ein (4. Juni, 13-18 Uhr). In den pittoresken Gassen befinden sich viele nette, kleine Geschäfte, die zum Shoppen und Stöbern einladen.

Empfehlung des Verkehrsvereins

Der Verkehrsverein empfiehlt ebenso einen Besuch des Historischen Spielzeugmuseums, das sich am Platz an der Bach befindet. Oder eine Stadtführung durch die Altstadt, denn am Freitag und Samstag kann man sich den einheimischen Gästeführern zu einem etwa einstündigen öffentlichen Rundgang entlang der nahezu komplett erhaltenen mittelalterlichen Befestigungsanlage mit Besichtigung der Altstadt anschließen. Karten gibt es im i-Punkt Freinsheim im historischen Rathaus (5 Euro pro Person).

Wichtig: Für Autofahrer ist die Altstadt während der Festtage gesperrt. Parken ist deshalb nur auf ausgewiesenen PKW- und Busparkplätzen erlaubt.

Info Altstadtfest Freinsheim, 2.-4. Juni, Info: i-Punkt Freinsheim/Verkehrsverein Freinsheim, Hauptstraße 2, Freinsheim, E-Mail-Kontakt: info@verkehrsverein-freinsheim.de, Internet:

www.urlaubsregion-freinsheim.de