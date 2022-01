Eine vielversprechende Premiere erwartet die Besucher von Freitag bis Sonntag, 4. bis 6. Februar, im Baden-Badener Festspielhaus: Das Festival „Takeover“ wagt eine genreübergreifende Mischung in Sachen Kultur.

Unter dem Motto „Techno, Tanz und Teamgeist“ möchten die Veranstalter herausfinden, wie etwa das Festival der Zukunft aussieht, was junge Erwachsene 2022 an Kultur interessiert und wie groß die Neugier auf die eigene Kreativität ist. Gelingen soll dies mit einer interessanten Mischung aus digitalen Formaten, einer DJ-Waldwanderung, Tanz, unterschiedlichen Workshops und Konzerten auf der Opernbühne, die auch zum Dancefloor werden kann. Beim Festival gehe es darum, Genres zu entgrenzen und Konzepte musikalischen Erlebens neu auszuloten.

Techno-Sound trifft auf Bigband-Jazz

So wie es beispielsweise die Jazzrausch Bigband macht, die am Freitag (21 Uhr) Techno-Sound auf Bigband-Jazz prallen lässt. 2014 in München gegründet, hat die Gruppe schon mehr als 600 Konzerte weltweit gespielt. Am Samstag (20 Uhr) lässt das Uppercut Dance Theater zeitgenössischen Tanz und Hip-Hop mit Einflüssen aus Capoeira, Breakdance und Akrobatik verschmelzen – mit ganz viel Intensität.

„Musik der Natur“ ist das Motto eines Waldspaziergangs durch den Stadtwald mit dem Musiker, Autor und Biologe Dominik Eulenberg am Samstag (14-17 Uhr), bei dem präsentiert wird, wie die Natur das eigene Schaffen des DJs inspiriert. Dabei werden Vogelstimmen eingefangen, mit einem Fieldrecorder eingefangen und schließlich im Festspielhaus in Noten umgewandelt. Nachgespielt mit Synthesizern und klassischen Instrumenten entwickelt sich ein künstlerischer Trip, bei dem die Virtuosität der gefiederten Musikanten zum Vorschein kommen soll. Gespielt wird der Sound bei der „Takeover“-Party am Samstag (22.30-0.30 Uhr), dazu gibt es eine virtuelle Reise durch die heimische Natur mit VJ Julius Geiger.

Während des gesamten Festivals ist die „Takeover“-Lounge im Foyer Meetingpoint für Macher, Künstler und alle Teilnehmer.

Info:

„Takeover“: 4. bis 6. Februar, Baden-Baden, Festspielhaus,

Festivalpass für unter 30-Jährige 69 Euro, Ü 30 99 Euro, Tickets und Infos unter www.festspielhaus.de und www.takeover-festival.de, weiteres auch unter 07221 3013101