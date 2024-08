Dürers „Melencolia I“ kann einem einfallen bei diesen Bildern: Menschen, in beziehungslosem Miteinander an Orten des Übergangs, des Wechsels von hier nach dort, abwesende Blicke, wie nicht abgeholt von Sinn und Orientierung, unbehaust im Zeit-Zeug, im technischen Gehäuse großstädtischer Räume. Die Malerei von Muntean und Rosenblum, im Städel zu sehen, kommt treffsicher auf den Punkt.

Seit den 1990er-Jahren verbinden Markus Muntean und Adi Rosenblum, beide 1962 geboren, ihre Identitäten mit großem, internationalem Erfolg zu einer gemeinsamen künstlerischen Handschrift. Das Frankfurter Städel Museum präsentiert in der Sammlung Gegenwartskunst eine Einzelausstellung des Duos mit einer Videoarbeit und elf großformatigen Gemälden. Sie führen Betrachter in typische Szenen der post-post-modernen Gegenwart, an Orte des Transits: Einkaufszentren, Flughafenhallen, Hotels, Büros. „Vertieft in ihre eigenen Gedanken blicken die jugendlichen Protagonisten konzentriert auf Smartphones oder in die Ferne, sind in Bewegung oder schauen die Betrachter gelangweilt oder genervt an“, beschreiben die Kuratoren, was auf diesen großformatigen, mit fotorealistischen Mitteln geschaffenen Gemälden zu sehen ist. Alles so vertraut – und doch in diesen Bildern so beunruhigend fremd.

Die Arbeiten des Grazers Muntean und des aus Haifa Stammenden Rosenblum – beide leben heute in Wien – verbinden Einflüsse vergangener Kunstepochen mit popkulturellen Phänomenen der Gegenwart. Vom Memento mori des Barock bis zu den in Einsamkeit verlorenen Figuren eines Edward Hopper ist das Bildarchiv der Kunstgeschichte im Hintergrund gegenwärtig, wenn die beiden Maler in der Anonymität der Metropolen junge Leute wie „isolierte Statisten in einem zeitgenössischen Schauspiel“ arrangieren. In einem Klima von Lethargie und Gleichgültigkeit wird gerade die Jugend in ihrem Transit zum Erwachsensein beleuchtet, und das in beunruhigender Verlassenheit und im Gestrandetsein an technisch definierten Nicht-Orten. Eingefasst sind die Bilder in weiße, an Comics erinnernde Rahmen, in denen Zitate der Weltliteratur die Szenen kommentieren. Der Titel der Ausstellung „Mirror of Thoughts“ ist seinerseits einem Roman von Saul Bellow entnommen.

„Wie unter einem Brennglas nähern sich Muntean/Rosenblum zentralen Themen unserer Zeit: den Ambivalenzen der menschlichen Existenz, der wachsenden Unsicherheit des Individuums und dem durchdringenden Gefühl der Vergänglichkeit“, so die Ankündigung der Städel-Kuratoren, die diese Bilder bestens eingebunden sehen in das kunsthistorisch weitgefasste Bildprogramm des Hauses.

Info

Muntean/Rosenblum: »Mirror of Thoughts« - Museum Städel, Frankfurt, bis 1.12.; Di, Mi, Fr-So 10-18, Do 10-21 Uhr; www.staedelmuseum.de