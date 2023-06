Seit 2001 wird entlang des ehemaligen Festungsverlaufs die wechselvolle Germersheimer Geschichte alle zwei Jahre mit dem überregional bekannten Stadtfest in Szene gesetzt. Nach langer Pause wuird endlich wieder zünftig gefeiert ...

Fast 30 Stunden Programm, 14 Bands, Singer-Songwriter, Tanz und Puppentheater sind allein auf der Festivalbühne im Lamotte-Park beim 11. Germersheimer Festungsfest zu erleben.

Die Höhepunkte

Zu den Höhepunkten zählen an diesem Wochenende ein Historisches Festungsmanöver mit Soldaten-Biwak und Mittelalterspektakel (Sa 17.6. ab 10 Uhr), der Historische Festumzug (Sa ab 17 Uhr) sowie ein großer Kunsthandwerkermarkt (Sa 14 Uhr, So 11 Uhr). Kunstliebhaber freuen sich über den kostenlosen Eintritt in die Germersheimer Museen.

Rock, Pop und Vielfalt auf der Festival-Bühne

Nach der offiziellen Eröffnung durch Bürgermeister Schaile am Fr 16.6. um 18 Uhr im Lamotte-Park spielt Lemoncake 4 Fusion Jazz. Gegen 19.45 Uhr folgt Akustik-Pop mit Schwitzke Venturini, und ab 21.15 Uhr lässt es die türkische Rock-Coverband Zemin krachen. Am Freitag wie auch am Samstagabend faszinieren die Fireflies zudem mit einer Feuertanzshow (Fr 22.50, Sa 22.15 Uhr). Auch an den Folgetagen läuft auf der Bühne gemäß dem Motto „Germersheim ist bunt“ ein vielfältiges Kulturprogramm mit Tanz, Rock, Pop und Weltmusik zu internationalen kulinarischen Genüssen. Ein Höhepunkt: Sons Of Sound mit Heavy-Rock (Sa 22.30 Uhr). Kleine Gäste freuen sich aufs Puppentheater (Sa/So 14 Uhr). Die Jugend tanzt täglich bei den „Festungsbeats“ an der Hochschule.

Glänzendes Finale

Zum Finale lässt die Stadt das Spektakel am Sonntag mit einem Feuerwerk über dem Nachthimmel leuchtend ausklingen.

11. Germersheimer Festungsfest: 16.-18.6., Öffnungszeiten: Fr 17-24 Uhr, Sa 12-1 Uhr, So 11-24 Uhr, Eröffnung: Fr 18 Uhr, Abschlussfeuerwerk: So 22.30 Uhr, verkaufsoffener Sonntag: So 13-18 Uhr; Info: germersheim.eu