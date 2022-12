Kultur hinter Gittern – das ist der Auftrag von Etienne (Kad Merad, „Willkommen bei den Sch’tis“). Der Schauspieler, der selbst kaum noch Rollenangebote erhält, soll eine Theatergruppe ausgerechnet im Gefängnis leiten.

Nach anfänglichen Ressentiments bringen er und die teilnehmenden Insassen zunächst erfolgreich eine Fabel auf die Bühne. Danach greift Etienne zu Höherem: Die Truppe soll Samuel Becketts „Warten auf Godot“ umsetzen. Was zunächst schwer vorstellbar scheint, meistert die Truppe mit Bravour, sogar eine Tournee sollen die inhaftierten Laienschauspieler nun absolvieren. Die wachsen an der Aufgabe und entwickeln schon bald ein Gefühl der Solidarität untereinander. Gleichzeitig wird ihr Frust immer größer: Denn trotz aller Erfolge sind sie im Gefängnis genauso gefangen und werden genauso behandelt wie vorher auch.

„Warten auf Godot“ als Herausforderung

Nur wenige Werke setzen sich so gut mit dem Absurden auseinander wie Samuel Becketts weltbekanntes Theaterstück – und nur wenige Menschen können wohl die Absurdität des Wartens so gut nachvollziehen wie Inhaftierte. So kam es, dass tatsächlich im Jahr 1985 Insassen in einem schwedischen Hochsicherheitsgefängnis das Stück aufführten – die reale Vorlage für den nun erscheinenden Film des französischen Regisseurs Emmanuel Courcol. Der inszeniert den Stoff mit viel Witz und Charme – etwa, wenn die Laiendarsteller ihre ersten Schauspielübungen absolvieren. Zugleich berührt der Film aber auch in seinen nachdenklichen Momenten.

In Cannes mit dem Filmpreis ausgezeichnet

Warten musste übrigens auch der Streifen selbst: Er wurde für die Cannes-Filmfestspiele 2020 ausgewählt und im selben Jahr als beste Komödie mit dem Europäischen Filmpreis ausgezeichnet. Wegen der Corona-Pandemie kam er aber erst 2021 ins französische Kino – und ist nun auch endlich in Deutschland am Start.

„Der Triumph“ – Frankreich 2020, 106 Min., von Emmanuel Courcol, mit Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho, FSK: 12