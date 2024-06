Der Kulturverein Grünstadt feiert sein 75. Jubiläum mit zwei Events der Spitzenklasse

Ob die ambitionierte Konzertreihe „Grünstadter Sternstunden“, Konzerte mit namhaften Künstlern, eine besondere Stummfilmreihe oder das konzertpädagogische Programm für den Nachwuchs – der Kulturverein Grünstadt sorgt sehr rührig für ein vielfältiges kulturelles Leben mit großen Künstlern in der kleinen Stadt – und das seit vielen Jahren. Mit einem Feuerwerk an Kultur will der Verein nun sein 75-jähriges Bestehen feiern. Zwei Veranstaltungen der Spitzenklasse kündigen die Organisatoren denn auch zur Feier des Jubiläums an.

Götz Frittrang zelebriert „Götzendämmerung“

Zunächst am Freitagabend, 14.6., in der Sommerhalle im Stadtpark. Nach dem Festakt mit dem Bürgermeister und einem feierlichen Resümee zur Vereinsgeschichte übernimmt der scharfzüngige Kabarettist Götz Frittrang die Bühne mit launiger Stand-up-Comedy. In seinem neuen Programm „Götzendämmerung“ rast der vielfach ausgezeichnete Komödiant zwei Stunden durch das Gehirn eines ungehemmten Durchschnittsdeutschen. Immer zwischen „Genauso kenn ich das auch!“ und „Moment mal! Wie kommt er denn jetzt da drauf?!“ verspricht die Ankündigung den Gästen, sich trotz aller Krisen endlich mal wieder so richtig schlapplachen zu können – für Frittrang sei das auch das beste Rezept gegen die allgemeine Weltuntergangsstimmung – und das bei freiem Eintritt. Für seinen feinen Humor und seine treffsicheren Pointen wurde dem Kabarettisten auch das Passauer Scharfrichterbeil verliehen.

Sonntagsjazz mit Listentojules

Am So 16.6. steht fluffiger Sonntagsjazz mit der Mannheimer Musikerin Julia Nagele alias „Listentojules“ auf dem Festprogramm. Die mehrfache Preisträgerin tourt mit ihrer Band inzwischen auch international. Neben der Musik ist der Mannheimer Singer-Songwriterin auch das Thema Nachhaltigkeit wichtig. Dafür werde im Öko-Holzhaus produziert und auch bei ihrer Tour-Logistik und dem Material für die Plattenproduktion achte sie auf den Klimaschutz. Musikalisch überzeugt Julia Nagele mit ihrer warmen Soulstimme. Der gelungene Mix aus Pop, Soul und Jazz, den lässigen Grooves und den unverkennbaren Gitarrenpickings lässt den Abend sicher zu einer wunderbaren Sternstunde zum Jubiläum werden. Für Erfrischung sorgt das Weingut Grün in den Pausen.

75 Jahre Kulturverein Grünstadt – Fr 14.6., 19 Uhr, Festakt mit Götz Frittrang, Eintritt frei; So 16.6., 19 Uhr, Julia Nagel alias Listentojules, Grünstadt, Sommerhalle, Tickets: reservix.de