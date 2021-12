Männerfantasien und Frauenbewegung: Zwei Aspekte, die sich im Jugendstil widerspiegeln. 200 „Göttinnen des Jugendstils“ versammelt eine Ausstellung im Karlsruher Schloss, 160 davon sind Leihgaben. Bis Juni ist die Schau zu sehen.

Die Frau als Herz der Rose. Oder als nymphenhafte Ausgeburt der giftigen Herbstzeitlose. Als mystische Schöne und lineare Arabeske. Als Nixe, deren Leib und Locken wie wogende Wellen zerfließen: Neben der vorzugsweise von magersüchtigen Jünglingsgestalten verkörperten Adoleszenz spielt das Ewigweibliche in der Ikonographie des Jugendstils eine Hauptrolle. Weshalb das Badische Landesmuseum Karlsruhe die Epoche um 1900 nun unter strikt genderspezifischem Vorzeichen betrachten kann.

200 „Göttinnen des Jugendstils“ versammelt die Ausstellung im Karlsruher Schloss. Davon sind 160 Objekte Leihgaben – teils aus Privatbesitz, teils von internationalen Kunst- und Kunstgewerbemuseen. Aus dem Allard-Pierson-Museum in Amsterdam, das neben dem Braunschweigischen Landesmuseum zu den Kooperationspartnern des Ausstellungsprojekts gehört, stammen unter anderem 56 Titelblätter der Zeitschrift „Jugend“, aus Brüssel kommen kostbare Figuren aus Elfenbein und Biskuitporzellan.

Phänomen in seiner Ambivalenz erörtert

Dabei versucht die Schau, das Phänomen in seiner ganzen Ambivalenz zu erörtern. Es entbehrt nämlich nicht einer gewissen Ironie, dass sich die Dominanz des Femininen im Jugendstil primär Männerfantasien verdankt. Egal, ob nun Franz von Lenbach eine sündhaft nackte „Schlangenkönigin“ malt, Hans Christiansen eine Vase mit einer sexy schwappenden Meerjungfrau dekoriert oder Alfons Mucha die Natur in einer ebenso sinnlichen wie entrückten Mädchenbüste vergöttlicht – es handelt sich stets um symbolistisch bemäntelte erotische Visionen männlicher Künstler.

Traumfrauen und Selfmade-Women

Freilich gehören zu den „Göttinnen des Jugendstils“ nicht nur laszive Traumfrauen, sondern auch ein paar echte „Selfmade-Women“. Loïe Fuller zum Beispiel, die mit ihrem Serpentinentanz Furore machte. Oder die Schauspielerin Sarah Bernhardt, deren Ruhm nicht zuletzt auf ihrer Interpretation von Männerrollen wie der des Hamlet gründete. In diesen prominenten Exempeln gipfelt der gesellschaftliche Wandel, den die Ausstellung in einem zweiten Teil beleuchtet. Denn jenseits künstlerischer Apotheosen wagen Frauen um 1900 ganz lebenspraktische Emanzipationsversuche: Sie organisieren sich in Vereinen, um das Frauenwahlrecht durchzusetzen. Sie wollen an Universitäten studieren. Sie tauschen das beengende Korsett gegen das lockere Reformkleid. Und: Sie schwingen sich aufs Fahrrad, was die Zeitschrift „Jugend“ 1896 prompt mit einem karikierenden Titelbild bespöttelt – in feinster Flächenkunst, versteht sich.

Info

„Göttinnen des Jugendstils“ – 18.12. bis 19.6., Karlsruhe, Badisches Landesmuseum im Schloss, Di-So 10-18 Uhr, Info: www.landesmuseum.de