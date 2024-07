Wenn es mal richtig heiß wird, braucht man viel Eis. Doch warum Eis, wenn man auch gleich die Trauben einfreiren kann?

Zutaten:

5 gefrorene Trauben

3 cl Gin

3 cl Campari

2 cl Zitronensaft

1,5 cl Zuckersirup

9 cl Sekt

Es war im Jahr 2001, als der Bartender Vincenco Errico in der Londoner Bar Match den Enzoni erfunden hatte: Gin, Campari, Zitronensaft, Zuckersirup und ein paar gemuddelte (also zerstampfte) Trauben. Damals war es noch recht ungewöhnlich, Campari als Zutat für Cocktails zu verwenden, Trauben sind heute noch in Cocktails sehr selten zu finden. Errico erkannte damals das Potenzial, den bitteren Campari mit den süßen Trauben zu entschärfen und den Geschmack des Campari so zu ergänzen.

So richtig bekannt wurde der Enzoni aber erst vor etwa fünf Jahren, als einige bekannte Bar-YouTuber ihn für sich entdeckten. Seitdem taucht der Enzoni auch auf Cocktail-Karten immer häufiger auf.

Ein Cocktail mit YouTube-Hintergrund

Eine besondere Variante präsentierte der YouTube-Cocktailmixer Anders Erickson: den Frozen Enzoni. Dazu braucht es ein bisschen Vorbereitungszeit, denn die Trauben werden vorher gefroren. Das sorgt dafür, dass man später weniger Eis braucht und der Cocktail dadurch weniger verwässert. Doch statt die Trauben zu muddeln – das wäre ganz schön mühsam – werden alle Zutaten bis auf den Sekt mit einem Mixer püriert.

Die Masse, die ein bisschen wie Slush-Eis daherkommt, wird nun mit Sekt aufgegossen und das Ganze nochmal gut verrührt – fertig ist der Frozen Enzoni, der sich super für heiße Tage unter Freunden eignet.