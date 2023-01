Mit dem Stück „Das Traumfresserchen“ nach einem Buch von Michael Ende hat das Theater an der Weinstraße (TadW) sich der Themen Vorurteile, Ängste, Liebe und bedingungslose Hilfe angenommen. Die Inszenierung ist für Kinder ab vier Jahren.

In Schlummerland schlafen alle bestens, nur das kleine Schlafitchen, das dort mit seiner Mutter und dem Großvater lebt, wird jede Nacht von bösen Träumen geplagt und will überhaupt nicht mehr schlafen. Selbst die besten Ärzte und Ärztinnen können Schlafitchen nicht helfen. Schließlich macht sich die Mutter auf den Weg, um irgendwo auf der Welt Hilfe zu finden. Als sie die Hoffnung schon fast aufgegeben hat, begegnet ihr ein unheimliches Wesen, das Traumfresserchen. Sie fasst all ihren Mut, das fremdartige Wesen anzusprechen und um Hilfe zu bitten. Kann es ihrer Tochter helfen?

Ergänzend zum Open-Air-Programm auf der Limburg bei Bad Dürkheim

„Das Traumfresserchen“ wird im Haus Catoir in Bad Dürkheim aufgeführt. Bekannt ist das TadW-Ensemble für seine Open-Air-Produktionen auf der Limburg, darunter „Der kleine Prinz“, ein Theaterspaziergang, das Musikstück „Auf der Kippe“ und „Elektra“. Auch Freilicht-Inszenierungen klassischer Stücken wie „Romeo und Julia“ 1974 über Kult-Inszenierungen wie „Blues Brothers“ 2009 bis hin zur Komödie „Der eingebildet(e) Kranke“ von Molière finden sich in der Chronik. Damit ist das Theater in allen Bereichen der darstellenden Künste wie auch der Musik und der Bühnengestaltung unterwegs.

Eigenen Angaben zufolge wurde das TadW 1974 gegründet, um jeden Sommer auf der Freilichtbühne der Klosterruine Limburg aktiv zu sein. Inzwischen stehen neben den Sommeraktivitäten aber auch im restlichen Jahr Theaterproduktionen für Jung und Alt auf dem Spielplan. In verschiedenen Spielstätten in Bad Dürkheim und der Region zeigt das TadW seine Inszenierungen, so etwa zuletzt „Das fliegende Klassenzimmer“ von Erich Kästner im Dürkheimer Haus.

Mit dem „Schappo“-Amateurtheaterpreis des Rhein-Pfalz-Kreises ausgezeichnet

Der Theaterverein bestehe aus rund 80 Menschen zwischen sieben und 77 Jahren und sei offen für alle, die an Theater auf, hinter und neben der Bühne interessiert seien, heißt es auf der Homepage. Die Amateur-Schauspieler arbeiten mit einer festen Crew aus Technikern für Bühne, Beleuchtung und Ton und mit wechselnden, oft professionellen Regisseuren zusammen. 2017 wurde das TadW für „Faust Approx“ mit dem „Schappo“-Amateurtheaterpreis des Rhein-Pfalz-Kreises ausgezeichnet. Erklärtes Ziel des Theaters sei es, mit seinen Produktionen zu unterhalten, aber auch Themen der Zeit aufzugreifen. Vor diesem Hintergrund ist auch die Produktion „Das Traumfresserchen“ zu sehen, das Simone Jullmann inszeniert hat.

„Das Traumfresserchen“: Premiere Sa 11.2., 13 Uhr, weitere Termine: Sa 11.2., 16 Uhr; Sa 18.2., 13/16 Uhr; Sa 25.2., 16.30/18 Uhr, So 12./19.2., 13/16 Uhr, Bad Dürkheim, Haus Catoir, Karten: reservix.de