Neun intensive Theatertage mit drei bis vier Produktionen täglich: Für Freunde des Bühnenfiebers sind das viele Gründe, zwischen 22. und 30. Oktober die Völklinger Hütte anzusteuern. Das „Freistil-Festival“ geht in seine zweite Auflage – und legt nach.

Was es sein mag, das uns in Zeiten der Dauerkrise trotz allem verbindet? Mit dieser Leitfrage startet das Festival der freien Theaterszene der Region, und das deutlich erweitert. Neben der Erzhalle der Völklinger Hütte werden nun auch deren Foyer und Dach, der Erzplatz und das Labyrinth unter der Halle bespielt, das Programm ist ebenfalls gewachsen. Rund 30 Produktionen, von fünf bis 120 Minuten Dauer, werden angekündigt. Das Netzwerk Freie Szene Saar, ein Verbund freischaffender professioneller Künstlerinnen und Künstler im Saarland aus der darstellenden Kunst, hat zudem Gäste aus Rheinland-Pfalz, Luxemburg, Lothringen und der Partnerregion Mecklenburg-Vorpommern. Vorgestellt wird auch der Ertrag des künstlerischen Forschungslabors, das die Akteurinnen und Akteure der Freien Szene im Vorfeld des Festivals in ihrem „Freistil-Stadtlabor“ eröffnet haben.

Theater, Bergbau-Performance und Lautpoesie

Formationen wie das Korso-op Kollektiv, das Liquid Penguin Ensemble oder das In-Zeit-Ensemble werden laut einer Pressemitteilung der Veranstalter dabei sein. Der Publikumshit „Die Herzogin von Chicago“ ist ebenso zu sehen wie das neue Stück „Der Tanz des Dschingis Cohn“ von Peter Tiefenbrunner und seinem Ensemble. „In Situ“, ursprünglich für das „Musée les Mineurs“ in Petite-Roselle entstanden, wirft einen poetischen Blick auf die Geschichte des Kohlebergbaus in der Region; die Performance lässt im Spiel mit den beiden Sprachen Französisch und Deutsch Lautpoesie und Musik aufeinandertreffen. „Hüttengroove“, eine Bergbau-Performance tanz- und musikbegeisterter Kinder und Jugendlicher, wurde nach der Uraufführung um das Saarpolygon für die Völklinger Hütte adaptiert.

Ganze Bandbreite der darstellenden Kunst

Aus Rheinland-Pfalz kommt das L’Una Theater mit dem Kinderstück „Sesam öffne dich“, aus Mecklenburg-Vorpommern das Theater Ernst Heiter mit einer freien Bearbeitung des Märchens „Von dem Fischer un syner Frau“, aus Luxemburg das Kunstkollektiv „Richtung 22“ , das auch über die Erfahrungen berichten wird, die mit der „Kulturhauptstadt Esch 2022“ gemacht wurden. In der Summe bringt das Festival alle erdenklichen Spielarten darstellender Kunst vom Puppenspiel bis zur Performance zum Tragen.

Freistil-Festival: „Was uns verbindet?!“ – 22.-30.10., Völklingen, Weltkulturerbe Völklinger Hütte, Karten: www.freistil-festival-saar.de