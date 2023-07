Was könnte Frau Schröder mit einem Nilpferd zu tun haben? Und das in der Pfalz? Nun, der Legende nach – und vierzig Jahre sind ja fast eine Legende – wurde bei der Eröffnung des Badehaisels in Wachenheim ein Nilpferd gesichtet ...

Vermutlich angezogen vom guten Geruch des Grillguts ist damals aus dem in der Nachbarschaft campierenden Zirkus ein Nilpferd ausgebückst, um einen Imbiss oder ein Bad im Badeweiher am Badehaisel zu nehmen. Man weiß es nicht. Und Frau Schröder? Frau Schröder s(w)ingt zum Geburtstag der schon Kult gewordenen Institution für gute Musik und chillige Konzerte am Samstag, 15.7., ab 18 Uhr, danach um etwa 20 Uhr übernehmen Stefan Hiss & Band mit schmissiger Polka, wilden Weisen und emotionalen Balladen die Open-Air-Bühne.

Kinderprogramm und Balkanjazz

Den Sonntag, 16.7., eröffnet um 11 Uhr die Schülerband der IGS Deidesheim-Wachenheim. Um 13 Uhr folgt das Kinderkonzert „Mondgeflüster“ mit dem Duo Mélange à Deux und Schauspielerin Leni Bohrmann. Danach spielen Sons of Music, bevor zum Festfinale ab etwa 16 Uhr Die Whiskydenker mit flottem Balkanjazz und „rauchigen“ Songs für Stimmung sorgen.

Kulinarische Vielfalt

Das kulinarische Angebot passt zur Programmvielfalt: Deftiges vom Grill, vegane und vegetarische Speisen, feine Weine und Cocktails, außerdem Kaffee und Kuchen am Sonntag. Da duftet es schon verlockend gut, und diesmal ist auch kein Zirkus in der Nähe ...

»Jubiläumsfestival«: Sa/So 15./16.7., Wachenheim, Kulturkneipe Badehaisel: Livemusik, Spielmobil und Kinderprogramm; Parkmöglichkeiten am Schwimmbad (10 Fußminuten) oder hinter dem Campingplatz an der Boulebahn; Info und Programm, Karten: www.badehaisel.de