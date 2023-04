Es ist die 441. Ausgabe der Frühjahrsmesse. Und natürlich wartet wieder ein volles Programm auf die Besucher. Schon beim Messeauftakt (Do 6.4., 18 Uhr) ist allerhand geboten, wird er doch von den Waldsemer Gasserassler Waldsee begleitet.

Nach der offiziellen Eröffnung (18.30 Uhr) durch die Oberbürgermeisterin locken dann der Eichbaum-Fassbieranstich im Biergarten Lemke mit der soundkräftigen Stadtjugendkapelle sowie von 18.30 bis 19 Uhr das Ein-Euro-Schnupperangebot bei den Fahrgeschäften.

Von Autoscooter bis Pfeilspiel

Insgesamt 57 Geschäfte warten bis zum Ausklang des bunten Messetreibens am Sonntag, 23. April, auf die Besucher. Ob das Riesenrad, die Riesenschaukel Avenger Royal, Autoscooter, Scheibenwischer oder kinderfreundliche Karussells: Für Fahrspaß ist gesorgt. Zudem lassen auch Ball-, Pfeil-, Ringwurf- und Losgeschäfte, Angelspiel und Schießwagen Kinder- wie Erwachsenenherzen höher schlagen. Achtung: Halbe Fahrpreise und Vergünstigungen an den Verkaufsständen locken ganztägig zum Familientag (mittwochs 12.4./19.4.), während der Großeltern-Enkelkinder-Nachmittag (montags 10.4./17.4., 14-18 Uhr) in den Biergärten für die Großeltern Kaffee und Kuchen für je ein Euro bietet und die Enkelkinder sich am Riesenrad kostenlos schminken lassen können.

Ostereiersuchen am Ostersonntag

3500 Ostereier werden am Ostersonntag (9.4.) auf dem Messeplatz versteckt, ab 12 Uhr dürfen die kleinen Gäste mit der Suche beginnen. Zum Schlendern, Schauen und Shoppen lockt am 16.4., 13-18 Uhr, der verkaufsoffene Sonntag in der Innenstadt. Um 15 Uhr lädt „Stauferkaiser Friedrich II.“ zur historischen Führung durch die Speyerer Messe- und Marktgeschichte ein (Preis: 12 Euro, Tickets: Tourist-Info).

Hochseilartisten zum Jubiläum

Einen Höhepunkt gibt’s zur Feier des 45-jährigen Bestehens des Schaustellerverbandes: Die international bekannten und auch in Monte Carlo ausgezeichneten Hochseilartisten Geschwister Weisheit aus Gotha zeigen von Donnerstag, 20.4., bis einschließlich Sonntag, 23.4. (täglich 18 Uhr) ihre waghalsigen Künste in 62 Metern Höhe.

441. Speyerer Frühjahrsmesse:

Do-So 6.-23.4., Festplatz; geöffnet montags bis donnerstags 14-22 Uhr, freitags, samstags und an Tagen vor Feiertagen bis 23 Uhr, sonntags/feiertags bereits ab 12 Uhr; an Karfreitag, 7.4., bleibt die Messe geschlossen; Infos: www.speyer.de