Sie hat schon eine lange Tradition, die Frühjahrsmesse in Speyer. Am Donnerstag, 28. März, startet die inzwischen 442. Auflage. Diesmal stellt sich auch eine spannende Frage: Wer findet ein goldenes Ei vom Osterhasen?

Die wunderbare Aussicht auf dem Riesenrad genießen oder Nervenkitzel auf einem der vielen Fahrgeschäfte spüren – für Groß und Klein wird wieder viel Fahrspaß versprochen, wenn sich vom 28. März bis zum 14. April der Festplatz in Speyer in einen bunten Jahrmarkt verwandelt. Ein vielseitiges Begleitprogramm mit Historienführungen, Familientag und Bastelzelt sorgt für Kurzweil bei den Gästen. Gemütliche Biergärten und Imbissbetriebe laden mit etwa 600 Sitzplätzen zum Verweilen und Genießen ein. Für den Nachtisch sorgen Süßwaren-, Eis und Crêpeswagen mit vielen Möglichkeiten zum Naschen.

Offiziell eröffnet wird die Frühjahrsmesse am Do 28.3. um 18.30 Uhr von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler mit Fassbieranstich und Musik im Biergarten Barth. Am Ostersonntag besucht übrigens der Osterhase das Fest und versteckt ganz viele Ostereier auf dem Messplatz, die ab 14 Uhr gesucht werden dürfen. Und wer eins von drei goldenen Eiern findet, gewinnt einen Besuch im Technik-Museum.

Frühjahrsmesse: 28.3. bis 14.4., Festplatz Speyer, Eröffnung: Do 28.3., 18.30 Uhr, Mo-Do 14 bis 22, Fr, Sa bis 23, So ab 12 Uhr, Karfreitag geschlossen, Info: www.speyer.de