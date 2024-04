Nach ihrer erfolgreichen Premiere im Vorjahr geht die Frühjahrsmess inmitten der Ludwigshafener Innenstadt von 5. bis 14. April in ihre zweite Auflage. Los geht es gleich buchstäblich mit einem Kracher.

Das Volksfest auf dem Berliner Platz gibt sich am Auftakttag ab 21.30 Uhr spektakulär mit einem Feuerwerk als Eröffnungskracher.

Besucher jeden Alters können sich auf einen bunten Angebotsmix aus Fahrgeschäften, Spiel- und Verkaufsständen freuen. „Die Frühjahrsmess ist im Jahreslauf eines der ersten Volksfeste in der gesamten Metropolregion. Mit der Vielfalt ihrer Angebote lockt sie auch viele Besucherinnen und Besucher aus der Region nach Ludwigshafen“, erläutert Christoph Keimes, Geschäftsführer der federführenden Lukom.

Schiffschaukel und Partyboot

Die Vielfalt der Fahrgeschäfte umfasst Break Dancer und Autoscooter ebenso wie das Kultfahrgeschäft Partyboot, ein modernes Update der Schiffschaukel, das sich mit einer Gruppe von Fahrgästen motorbetrieben in einem großen Schiff nach vorne und hinten wippend in luftige Höhen schwingt. Beliebte Fahrgeschäfte für die jüngsten Gäste sind die Orientreise, der Kinder-Twister und ein liebevoll gestaltetes Kinderkarussell für die ganz Kleinen, auf dem die Eltern ihr Kind problemlos begleiten können. Dazu gibt es ein reichhaltiges kulinarisches Angebot von Süßigkeiten bis zu internationalen Spezialitäten. Zum Familientag am Donnerstag locken reduzierte Preise und besondere Angebote.

Frühjahrsmess: 5.-14.4., täglich 11-22 Uhr, Ludwigshafen, Berliner Platz; Infos: www.lukom.com/fruehjahrsmess