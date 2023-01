„Wieder da!“ nennt die Warburger Kabarettistin Sarah Hakenberg ihr neues Programm, das auch bestens auf sie persönlich zutrifft. Nach freiwilliger Baby- und unfreiwilliger Coronapause ist sie nun wieder auf Tour mit Station in Worms.

Die mit dem Deutschen Kabarettpreis ausgezeichnete Liedermacherin hat die Zeit genutzt und jede Menge Stoff gesammelt für ihr Programm, das mit bissigen Songs etwa über unpolitische CDU-Wähler, schadenfrohe Vermieter, unentspannte Eltern oder auch über amerikanische Präsidenten unterhält.

Hakenberg haut vergnügt in die Tasten, zupft ihre Ukulele und erzählt sowohl von Abgründen, die tief in unserem Inneren schlummern, als auch vom großen Wirrwarr draußen in der Welt. Letztere wird dadurch vermutlich nicht besser, aber zumindest für einen kurzweiligen Abend voller intelligenter Bosheiten und fröhlichem Charme lang etwas erträglicher.

Sarah Hakenberg: „Wieder da!“ – Sa 7.1., 20 Uhr, Worms, Lincoln-Theater, Tickets 06241 2000450, ticket-regional.de, das-wormser.de