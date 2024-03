„Reisegruppe Seltsam auf dem Weg ins Paradies“: So beschreibt Mastermind Martin Bechler seine Band Fortuna Ehrenfeld, die gerade auf „Glitzerschwein“-Tour ist und auch zu Gastspielen ganz in die Region rud um die Pfalz kommt.

Für rein optisch recht ungewöhnliche Auftritte ist die Gruppe aus Köln hinlänglich bekannt. Bechler tritt regelmäßig im Schlafanzug und mit Federboa auf. Das blau-weiß-karierte Markenzeichen führt allerdings eher hinters Licht, wenn es ums Können geht. Der auf den ersten Blick so gar nicht bodenständig wirkende Liedermacher hat sein Handwerk nämlich von der Pike auf gelernt: Martin Bechler studierte Musikwissenschaften und gründete im Alter von 23 schon seine eigene Firma tonproduction.com, wo er unter anderem die offiziellen „Star Wars“-Hörspiele produzierte.

„Als freier Komponist, Texter und Produzent gehören auch Künstler wie Rainald Grebe zu den Kunden des Kölner Tausendsassas“, informieren die Experten von Laut.de, die Bechler nicht von ungefähr ein ausführliches Porträt gewidmet haben. Erst mit Mitte 40 wagte Bechler sich selbst ins Rampenlicht und gründete Fortuna Ehrenfeld – zunächst als Solo-Projekt, dann als Band. Inzwischen begleiten ihn Jannis Knüpfer (Schlagzeug) und Elin Bell (Keyboard und Gesang).

Vom Großen bis zum bloßen Quatsch

Auch musikalisch passt der Schlafanzug als Symbol nicht recht ins Bild: Der frech-intellektuelle Indiepop der nach dem Kölner Fußballclub in Kombination mit dem Kölner Stadtteil benannten Formation ist nämlich aufgeweckt bis intellektuell. Gut, vielleicht nicht immer: „Fortuna Ehrenfeld haben ihren Sound, ihre Idee, ihren Blick aufs Leben und die Kunst gefunden, der neben dem Großen, Ganzen und Emotionalen gerne auch dem Sonderbaren, Banalen und manchmal auch dem bloßen Quatsch Beachtung schenkt“, so die Veranstaltungsankündigung treffend.

Stilistisch erfinden sich Fortuna Ehrenfeld immer mal wieder neu, zuletzt kamen zum Liedermacher-Pop mehr und mehr Elektro-Anleihen hinzu, was in mitreißend tanzbaren Songs des neuen Albums (2023) gipfelt. Aber auch an tiefer Melancholie mangelt es keineswegs, was die Konzerte zur emotionalen Achterbahn macht.

Demnächst erscheint ein Live-Solo-Album

Übrigens: Wer es trotz etlicher Auftritte in den kommenden Wochen nicht schafft, Fortuna Ehrenfeld auf der Bühne zu sehen, der darf sich zumindest auf einen Live-Hörgenuss von Martin Bechler ohne Band freuen: Am 19. April erscheint das Doppel-Album „Solo Live“ vom Konzert in der Kölner Kulturkirche, das es in einer Auflage von 200 Stück auch auf Blue Marbled Vinyl gibt.

Fortuna Ehrenfeld – „Glitzerschwein“-Tour: So 21.4., 20 Uhr, Karlsruhe, Tollhaus, Karten: reservix.de; Sa 11.5., 20 Uhr, Darmstadt, Centralstation; Fr 17.5., 20 Uhr, Neunkirchen, Stummsche Reithalle; Karten jeweils eventim.de; Do 16.5., 20 Uhr, Mainz, Altmünsterkirche (Reihe »Kassettendeck«), musikmaschine.net