Wenn du in eine Zeit zurückreist, beeinflusst das nicht nur die Vergangenheit, sondern auch die Gegenwart und die Zukunft. Für „The Flash“ bedeutet das, dass es zwei „The Flashs“ gibt und man weiteren bekannten Superhelden begegnet ...

Das Zeitreise-Abenteuer „The Flash“ it eines der ambitioniertesten und teuersten Filmprojekte aus dem Hause DC. Es erweitert die Idee des Multiversums, die mit Kinofilmen wie „Spider-Man: No Way Home“ oder „Everything Everywhere All At Once“ aktuell populär wurde.

Mit Herz und Humor

Dieses Abenteuer setzt aber auf mehr Herz, denn alles was passiert, basiert auf einer Entscheidung: Barry alias „The Flash“ sprintet in die Vergangenheit, um den Mord an seiner Mutter Nora (Maribel Verdú) zu verhindern. Damit verändert er allerdings den Lauf der Dinge dramatisch, und die ganze Welt gerät in Gefahr. Gemeinsam mit seinem jüngeren Ich, einem Batman im Rentenalter (Michael Keaton) und Supergirl (Sasha Calle) versucht er, die Welt zu retten. – Andy Muschiettis Action-Abenteuer bietet für Superhelden-Fans herrlich trockenem Humor und auch die ein oder andere Überraschung ...

»The Flash«, USA 2023, 144 Minuten, von Andy Muschietti, mit Ezra Miller, Michael Keaton, Sasha Calle, Ben Affleck, Michael Shannon, FSK: ab 12