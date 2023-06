Kein Krieg. Kein Geld. Keine Ehre. Major von Tellheim ist ordentlich auf den Hund gekommen, noch nicht mal seine Wirtin kann er bezahlen. Trotzdem ist er zu stolz, das Geld anzunehmen, das ihm Paul Werner, sein ehemaliger Wachtmeister, offeriert.

Und Minna? Die herzhafte Verlobte, die auf der Suche nach dem Abgetauchten just in dem Zimmer landet, aus dem der Ex-Offizier gerade ausquartiert wurde? Die will Tellheim jetzt selbstverständlich auch nicht mehr heiraten. Schließlich ist sie eine reiche Erbin, während er als unehrenhaft entlassener Major mittellos ist, wertlos. Um diesen stolzen Starrsinn zu brechen, tischt die wackere Minna ihrem Tellheim eine fette Lüge auf. Die Folgen: Irrungen, Wirrungen, Missverständnisse. Doch, o Wunder, am Ende geht alles gut aus. Und es gibt doch noch Hochzeitstorte. Zumindest bei Ronny Jakubaschk und Ran Chai Bar-zvi, die Lessings Lustspiel-Klassiker aus dem Jahre 1767 für die Heidelberger Schlossfestspiele inszeniert haben.

Schauen wie Zinnsoldaten aus: die Herren Just (Jonathan Fiebig) und Werner (Martin Wißner). | Foto: Susanne Reichardt

Im halb geborstenen Dicken Turm – im Hintergrund dunkelt das Neckartal – fungiert ein überdimensioniertes Zuckerbäcker-Etagenwerk als Bühne. Darauf tummelt sich Lessings Nachkriegsgesellschaft – die Komödie erzählt neben der Liebesgeschichte auch von sozialen Verwerfungen am Ende des Siebenjährigen Krieges – in Kostümen, die den Gegensatz der Geschlechter plakativ herausstellen: Die Frauen, Minna (Sheila Eckhardt) und ihre Zofe Franziska (Katharina Kessler), tragen poppige Barbie-Puppenkleider im Stil der 50er-Jahre, die Männer, Tellheim (Thorsten Hierse), sein Diener Just (Jonathan Fiebig) und Paul Werner (Martin Wißner), schauen dagegen wie Zinnsoldaten aus. Songs, geschrieben von Johannes Hofmann, begleiten das Stück, in dem eine junge Frau, für die Entstehungszeit erstaunlich gleichberechtigt, auf dem Recht beharrt, ihren einmal gefassten Lebensentwurf durchzusetzen, allen Widrigkeiten und männlichen Empfindlichkeiten zum Trotz.

Don Quijote als Musical im Schlosshof

Was bieten die Festspiele auf dem Heidelberger Schloss neben der heiratswütigen Minna? Das Don Quijote-Musical „Der Mann von La Mancha“ – für die Premiere am Sa 24.6., 20.30 Uhr, gibt’s noch Stehplätze – sowie die Komödie „Shakespeare in Love“ nach dem gleichnamigen Kinofilm mit Joseph Fiennes und Gwyneth Paltrow (Wiederaufnahme ab Do 29.6.). Etliche Termine dieser drei Open-Air-Produktionen sind bereits ausverkauft, für Vorstellungen ab 10. Juli gibt es jedoch noch Karten. Auch für das Kinderstück „König Drosselbart“ (bis 19.7.) sind vereinzelt noch Restkarten zu bekommen.

»Minna von Barnhelm oder: Das Soldatenglück« bei den Heidelberger Schlossfestspielen, es gibt noch Karten für: 10., 11., 12., 13., 20., 21., 23., 24., 25.7. jeweils um 20.30 Uhr, Dicker Turm, Tickets: Telefon 06221 5820000, theaterheidelberg.de