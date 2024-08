Maßgeschneiderte Geschmackserlebnisse servieren Bianca und Fabian Müller in ihrem Restaurant „Esszimmer“ in Westheim beim Fleischtasting. Auch die Testprodukte kommen aus eigenem Haus: Das Paar betreibt die Fleischboutique in Speyer.

Das Beste kommt zum Schluss: ein unvergessliches Stück Rinderfilet, das seinesgleichen sucht. Zartrosa zergeht es auf der Zunge und ist dabei dermaßen aromatisch, dass jegliches Gewürz