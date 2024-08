Das ist immer wieder ein besonderes Erlebnis für Kinofans: Filmnächte unterm Sternenhimmel. Gemeinsam mitfiebern, lieben, leiden, lachen im Garten, in Höfen oder auch im Schwimmbad ...

Von 13. bis 20. August läuft das Open-Air-Kino im Stadion am Sportzentrum Schifferstadt . Die Filmnächte beginnen am Di 13.8. mit dem „Alpenfilmfestival“, das in fünf Filmen verschiedene Facetten einer Freundschaft zeigt. Die französische Komödie „Liebesbriefe aus Nizza“ läuft in der Reihe Frauenkino am Mi 14.8., Einlass 20 Uhr. Es folgen „Chantal im Märchenland“, „Oh la la – Wer ahnt denn sowas?“, „The Fall Guy“, „Ich, einfach unverbesserlich 4“, die „Blues Brothers“ und „Hiwwe wie driwwe Zwää“. Infos zum Programm und Tickets: www.rex-schifferstadt.de

Beliebt sind auch die Open-Air-Filmnächte vom Provinzkino Enkenbach-Alsenborn in Krämers Hof und im Schwimmbad Alsenborn (16.8.: „Ella und der schwarze Jaguar“; 17.8.: „Mission Impossible“). In Krämers Hof laufen am Fr 9.8. „Chocolat“, am Sa 10.8. „Es sind die kleinen Dinge“, am Fr 23.8. „Ballon“ und am Sa 24.8. „Liebesbriefe aus Nizza“. Davor gibt’s Livemusik. Abendkasse 19.30 Uhr, (Schwimmbad: 20 Uhr) Livemusik ab 20.15 Uhr, Filmbeginn gegen 21.15 Uhr. Info: provinz.film-kunst-kino.de