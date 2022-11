Das Dornerei-Theater mit Puppen vermeldet die Premiere seiner neuen Kindertheaterinszenierung: „Prinzessin Anna oder Wie man einen Helden findet“ eignet sich laut Ankündigung für Kinder ab 4 Jahren.

Die Titelheldin soll, um das Königreich zu erben, einen Helden finden. Das ist nicht so einfach, aber sie entdeckt ihre eigenen Stärken. Das Theaterstück entstand nach dem Bilderbuch von Susann Opel-Götz.

Premiere wird am So 20.11. um 11 Uhr gefeiert. Eine zweite Vorstellung gibt es am selben Tag um 16 Uhr – im Puppentheater Parkvilla, An der Eselshaut 18 (gegenüber Weingut Völcker); Kartenreservierung im Internet unter www.puppentheater-dornerei.de. Auf der Internetseite wird auch über weitere Vorstellungen informiert.