Trau keinem über 30? Von wegen! Auch wenn die Fiddlers 2020 den Runden verbucht haben, kündigen sie augenzwinkernd an, auf der Geburtstagstour manchen Club „in Schutt und Asche zu spielen“. Die Speedfolker kommen auch nach Kaiserslautern.

Früher durfte man das mit dem „In-Schutt-und-Asche-Spielen“ ganz wörtlich nehmen, wie mancher Fan sich gewiss erinnert. Beim stampfenden Irish-Speedfolk-Programm aus Erlangen ist tatsächlich mal eine Bühne zu Bruch gegangen. Bleibt zu hoffen, dass es bei der Geburtstagssause unter dem Motto „3 Cheers for 30 Years“ nicht zum Äußersten kommen wird, denn in der Zwangspause hat sich offenbar allerhand zusätzliche Spielfreude angestaut. Dem sich wieder füllenden Terminkalender ist sogar ein Song gewidmet: „Land in Sicht“.

„Schneller treibender Rhythmus, punkige E-Gitarren-Riffs und kräftige traditionelle Melodien von Fiddle, Quetsche und Mandoline. Eine exzellente Live-Band, die jedes Konzert und Festival zum Kochen bringen“, wertet Laut.de. Dem ist nichts hinzuzufügen.

Info:

Fiddler’s Green: Sa 13.11., Stuttgart, Im Wizeman; Sa 20.11., Kaiserslautern, Kammgarn; Do 2.12., Frankfurt, Batschkapp; alle 20 Uhr, Karten: 01806 570070