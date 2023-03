Gute Idee, die die Hamburger Hip-Hopper Fettes Brot da hatten: Im Netz kursiert gerade der Song-Clip, dass es für einige Städte und ausverkaufte Konzerte nochmal Resttickets gibt. So auch für das Konzert der Jungs in der Festhalle Frankfurt.

Der Auftritt ist eine der Stationen ihrer Abschiedstournee: Nach 30 Jahren Showgeschäft verabschieden sich die drei Elbstadtrapper Doktor Renz (Martin Vandreier), König Boris (Boris Lauterbach) und Schiffmeister (Björn Warns), alle schon um die 50 – allerdings nicht ohne das obligatorische Greatest-Hits-Album „History“. Ende des Jahres winkt also das fette Ende.

Brot weint nicht

Bekannt für ihre plakativen Songtitel, etwa „Nordisch By Nature“, „Schwule Mädchen“ oder „Bettina, zieh Dir bitte etwas an“, weiß man bei Fettes Brot direkt, was Sache ist. So auch bei ihrem Abschiedssong „Brot weint nicht“ – „Fuck die Band löst sich auf, Tränen werdet ihr bei uns nicht sehen, so was kann bei uns nicht passieren, weil Brot eben nicht weint ...“ Die Fans werden es schon tun, umso schöner, dass es trotz großem Run auf die Konzerte noch Resttickets gibt.

Fettes Brot: History-Tour – So 9.4., 20 Uhr, Frankfurt, Festhalle; Di 2.5., 20 Uhr, Stuttgart, Porsche-Arena; Tickets: eventim.de 01806 570070